Правящая в Британии партия потерпела громкое поражение на региональных выборах

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Правящая британская партия лишилась больше 448 мест в муниципальных, местных и региональных советах. Неудача консерваторов стала одной из самых громких за последние десятилетия, отметили в издании.

Консервативной партии удалось сохранить только 479 региональных мандатов, из-за чего ее обошли как оппозиционная Лейбористская партия, так и партия «Либеральные демократы».

Окончательные результаты огласят позже. После их обнародования станет известно, кого назначат на пост мэров Большого Манчестера и Ливерпуля. По данным телеканала Sky News , главой Лондона станет лейборист Садик Хан.

Ранее газета Financial Times предположила, что после региональных выборов английские парламентарии и чиновники сместят премьер-министра Риши Сунака. Депутаты планируют инициировать процедуру вотума недоверия.