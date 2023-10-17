Правящая партия Польши вышла в лидеры на выборах в Польше
По итогу обработки 99,55% бюллетеней на парламентских выборах в Польше лидирует партия власти «Право и справедливость». За PiS проголосовали 35,57% избирателей в стране и за рубежом. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии, опубликованные на официальном сайте.
По данным избиркома, «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не получит большинства мест в сейме. На втором месте - оппозиционная партия «Гражданская платформа» Дональда Туска. Она набрала 30,53% голосов. Центристский «Третий путь» набрал 14,42%, а «Левые» - 8,57%.
Оппозиция в случае формирования коалиции сможет получить более половины кресел в сейме и отстранить от власти «Право и справедливость», сообщило РИА «Новости». При этом представители обеих сторон считают, что имеют право на формирование правительства.
Явка на прошедших парламентских выборах составила рекордные 73%. Окончательные результаты польский избирком планирует сообщить во вторник.