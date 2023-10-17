Правящая партия Польши лишилась большинства в парламенте

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По данным избиркома, правящая партия заняла первое место, набрав 35,38% голосов. Крупнейшее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция» поддержали 30,7% избирателей. Еще 14,4% голосов получило объединение «Третий путь» и 8,61% - партия «Левые».

По совокупному результату три оппозиционные силы смогут получить большинство в Сейме - нижней палате польского парламента. Кроме того, итог выборов позволяет этим партиям претендовать на формирование правительства.

В парламент Польши также прошла националистическая партия «Конфедерация». Она набрала 7,16% голосов.

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда ранее назвал проблемой для Украины утрату партией «Право и справедливость» большинства в польском парламенте. По его словам, для украинской стороны возникнет опасность замалчивания темы помощи.