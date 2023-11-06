Правящая партия Молдавии на выборах стала терять целые города из-за оппозиции

В большей части городов и районных советов лидерами стали представители Партии социалистов, во главе которой стоит экс-президент Игорь Додон, а также члены «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

Кандидаты ПДС не смогли выиграть борьбу за пост главы городской администрации в 30 из 36 городов. Так, в Кишиневе после обработки протоколов лидером стал возглавил действующий мэр столицы Ион Чебан.

Во втором по величине городе Бельцы проведут второй тур, в котором примут участие кандидат «Нашей партии» Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова. Они набрали 24% и 23% соответственно.

Всего явка составила 41,4%. Такой показатель сравним с 2019 годом, когда в выборах участвовали 41,7% граждан. При этом в восьми селах не был преодолен избирательный порог, поэтому там пройдут повторные выборы.

Ранее политолог Владимир Жарихин назвал голословными обвинения о вмешательстве России в выборы Молдавии. Ни одно из заявлений не подкрепили реальными фактами.