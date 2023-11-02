Правозащитники указали на достоверность данных о снарядах с белым фосфором в Газе

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Она отметила, что ЦАХАЛ действительно атаковал территории сектора Газа и Ливана снарядами с фосфором, эти удары попали на видеозаписи. Правозащитники также связались с врачами, которые помогали пациентам, поступившим в больницы после обстрелов ливанских границ.

«Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в [секторе] Газа, и в Ливане», - подчеркнула Ровера.

Ранее Минздрав Палестины заявил об обстреле фосфорными снарядами детской больницы «Ад-Дурра» на востоке сектора Газа. По данным ведомства, удары нанес ЦАХАЛ.

МИД Палестины осудил действия Израиля и обвинил военных в применении запрещенных международными конвенциями кассетных и фосфорных боеприпасов. Оборонное ведомство сравнило удары ЦАХАЛ по палестинскому анклаву с геноцидом.