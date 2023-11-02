Правозащитники указали на достоверность данных о снарядах с белым фосфором в Газе
Международная правозащитная организация Amnesty International изучила материалы об использовании ЦАХАЛ боеприпасов с белым фосфором. Правозащитники подтвердили, что Израиль задействовал в боевых действиях запрещенные снаряды. Об этом Sky News заявила старший кризисный советник организации Донателла Ровера.
Она отметила, что ЦАХАЛ действительно атаковал территории сектора Газа и Ливана снарядами с фосфором, эти удары попали на видеозаписи. Правозащитники также связались с врачами, которые помогали пациентам, поступившим в больницы после обстрелов ливанских границ.
«Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в [секторе] Газа, и в Ливане», - подчеркнула Ровера.
Ранее Минздрав Палестины заявил об обстреле фосфорными снарядами детской больницы «Ад-Дурра» на востоке сектора Газа. По данным ведомства, удары нанес ЦАХАЛ.
МИД Палестины осудил действия Израиля и обвинил военных в применении запрещенных международными конвенциями кассетных и фосфорных боеприпасов. Оборонное ведомство сравнило удары ЦАХАЛ по палестинскому анклаву с геноцидом.