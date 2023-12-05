В Германии расстроились из-за того, что российская экономика не рухнула под натиском западных санкций, а продемонстрировала устойчивый рост. Дела России идут хорошо, поэтому глава государства доволен имеющимися результатами не только в рамках операции на Украине, но и внутри страны, отметила автор статьи.

«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», - подчеркнула она.

Бой отметила, что строительная отрасль в России ставила рекорды, безработица находится на низком уровне. В плане экономики россияне довольны, а Путин добился возвращения стране «суверенитета глобальной державы».

По ее словам, до этого он предупреждал, что стратегия Запада по ослаблению и сдерживанию России ударит по мировой экономике, а санкционная политика полностью провалилась.

Ранее Владимир Путин назвал замороженными российско-немецкие отношения , отметив, что это не выгодно никому. Он напомнил, что ранее деловое и прагматичное сотрудничество приносило выгоду не только обеим странам, но и всей европейской части континента.