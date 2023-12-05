05 декабря 2023, 03:18

Правота Путина из-за усиления России после начала СВО разочаровала Германию

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин говорил, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции на Украине. На Западе его слова посчитали пропагандой, но он оказался прав. Об этом написала обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.

В Германии расстроились из-за того, что российская экономика не рухнула под натиском западных санкций, а продемонстрировала устойчивый рост. Дела России идут хорошо, поэтому глава государства доволен имеющимися результатами не только в рамках операции на Украине, но и внутри страны, отметила автор статьи.

«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», - подчеркнула она.

Бой отметила, что строительная отрасль в России ставила рекорды, безработица находится на низком уровне. В плане экономики россияне довольны, а Путин добился возвращения стране «суверенитета глобальной державы».

По ее словам, до этого он предупреждал, что стратегия Запада по ослаблению и сдерживанию России ударит по мировой экономике, а санкционная политика полностью провалилась.

Ранее Владимир Путин назвал замороженными российско-немецкие отношения , отметив, что это не выгодно никому. Он напомнил, что ранее деловое и прагматичное сотрудничество приносило выгоду не только обеим странам, но и всей европейской части континента.

Германия Россия Владимир Путин Экономика
05 декабря 2023, 03:33
Переговоры по финансированию Украины провалились в США
Unsplash
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Республиканской и Демократической партиям США не удалось достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом. В ходе переговоров обсуждалось согласование запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня, сообщил телеканал NBC News.

По словам представителей конгресса, республиканцы пригрозили заблокировать запрос главы Белого дома на обеспечение безопасности и иностранную помощь, если не произойдут «адекватные иммиграционные изменения».

Все попытки политических оппонентов договориться привели к еще более «глубоким разногласиям». Демократы осознали, что республиканцы не желают или не пойдут на компромисс, резюмировал один из собеседников телеканала.

Ранее стало известно, что сенат конгресса США может провести голосование по запросу Байдена на выделение помощи Киеву и Израилю не ранее 11 декабря. Однако голосование могут задержать из-за разногласий между республиканцами и демократами.

США Украина Джо Байден
05 декабря 2023, 03:28
Новая оговорка Байдена сделала его звездой мемов
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова попал в нелепую ситуацию. Он оговорился во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Слова американского лидера вызвали волну шуток и мемов, написало издание Newsweek.

На церемонии Байден поздравил одну из лауреатов - рэпера Куин Латифу.

«Она получила „Золотой глобус“ и Прайм-тайм премию „Враг“», - заявил американский президент, спутав название премии «Эмми» со словом enemy (враг).

Впрочем, Байден заметил свою ошибку и в ответ на смех публики самоиронично добавил: «Это же я!» Журналисты собрали самые интересные комментарии пользователей после оговорки президента.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», - пошутил один из них.

«Поговорим об оговорке по Фрейду», - предложил другой.

«Лучше, чем сказать „клизма“, что звучит по-английски еnema», - сыронизировал пользователь.

В июле Байден заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории». Так, комментируя конфликт на Украине, американский президент просто запутался в названиях двух стран.

США Джо Байден
05 декабря 2023, 02:30
Зеленского назвали на Украине «проклятым нацистом»
Flickr
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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман осудил Владимира Зеленского за переименование одной из улиц в городе Ладыжин в Винницкой области в честь нацистского преступника Омеляна Грабца. Он назвал украинского лидера «проклятым нацистом и позором еврейского народа». Об этом сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поводом для возмущения и критики Зеленского, как сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, стало переименование улицы в честь коменданта украинской вспомогательной полиции города Ровно Омеляна Грабца, причастного к массовому убийству евреев в годы Великой Отечественной войны.

«Раввин Асман сейчас вместе со своей семьей в заложниках у нацистов в Киеве, поэтому он меня попросил как лидера Антифашисткого движения на Украине написать его позицию», - пояснил он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский взял линию на уничтожение врагов и противников любыми способами. Он отметил, что заявления, интервью и действия украинского лидера говорят о том, что остаться должны лишь его приверженцы и последователи.

Владимир Зеленский Украина
05 декабря 2023, 01:08
США в первые дни СВО ждали взятия Киева — Белый дом
РИА «Новости»
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Власти США в первые дни после начала специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», - сообщила пресс-секретарь на брифинге для журналистов.

Ранее стало известно, что Украина запросила у США нереальный размер военной помощи. По данным «Украинской правды», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов, а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Просьба весьма удивила Остина, так как такого количества снарядов не набрать во всем мире.

Кроме того, по версии издания, на встрече Залужный пожаловался главе Пентагона на то, что Офис президента Украины вмешивается в действия военного руководства.

США Белый дом в США Киев Украина

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