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«Не мог подумать, что православная Болгария, которую русские воины освободили без малого 150 лет назад, так унизительно и оскорбительно выдворит русских священников, без предъявления какой-то существенной вины», - сказал он.

Власти решили выслать из страны настоятеля подворья РПЦ из-за того, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности Болгарии.

В МИД России завили, что подобное решение говорит о желании властей республики полностью разорвать отношения с Россией. Особое кощунство в том, что болгарское руководство решило осуществить это в праздник Рождества пресвятой Богородицы.

Официального представителя Болгарии в Москве Атанаса Крыстина пригласят в МИД РФ, с ним проведут разговор. Тем не менее РФ не собирается принимать зеркальные меры против Болгарской православной церкви.