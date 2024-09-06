06 сентября 2024, 07:34

Правительство Японии направило протест Белоруссии

Unsplash
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Японское правительство направило протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном Масатоси Наканиси, которого в республике назвали «агентом японской спецслужбы». Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек кабмина азиатской страны Есимаса Хаяси, чьи слова привело РИА «Новости».

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», - рассказал он.

Правительство продолжит предоставлять необходимую поддержку для защиты интересов японцев, добавил Хаяси.

Телеканал «Беларусь 1» на этой неделе сообщил о задержании поданного Японии по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, мужчина активно сотрудничает со следствием и дает показания. Обвиняемого содержат в изоляторе КГБ. Предположительно, задержанный собирал и передавал данные о белорусской военной структуре спецслужбе Японии.

Шпионаж Белоруссия Япония
06 сентября 2024, 05:57
Захарова уличила Запад в обмане после его санкций против Северной Кореи
РИА «Новости»
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Западные страны, инициируя бессрочные ограничения против Северной Кореи, обманули мировое сообщество. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

«Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе», - заявила дипломат на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам Захаровой, теперь стало ясно, что санкции направили против людей. Она отметила, что «бессрочность» решения по ограничениям против КНДР указывает на пересмотр этих мер только после повторного голосования в Совете безопасности ООН.

Ранее Захарова заявила, что оценивать план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине можно только тогда, когда политик одержит победу на выборах. По мнению дипломата, стремление Трампа завершить украинский кризис является показателем его адекватности.

Северная Корея Мария Захарова Санкции Запад Владивосток МИД РФ ООН ВЭФ-2024
06 сентября 2024, 03:45
Глупостью двойных стандартов назвали в Финляндии отказ от запуска рабочей нитки СП
РИА «Новости»
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Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил европейских лидеров в политике двойных стандартов за отказ запускать рабочую нитку «Северного потока». Так он прокомментировал в социальной сети X слова президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

«Глупость двойных стандартов европейских лидеров», - написал финский профессор.

Он прикрепил ролик с фрагментом выступления Путина на ВЭФ, где он назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода на дне Балтийского моря.

Российский лидер отметил, что германская сторона могла бы договориться с РФ и получать по этой ветке газ. Но они этого не делают.

Германия Финляндия Россия Владимир Путин Северный поток ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 22:56
КГБ сообщил об активном сотрудничестве японского шпиона
РИА «Новости»
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Задержанный подданный Японии, подозреваемый в шпионаже, активно сотрудничает со следствием и дает показания. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания о своей противоправной деятельности», - сообщил начальник следствия.

Подданного Японии Наканиси Масатоси обвиняют в сборе и передаче данных о белорусской военной структуре японской спецслужбе. Следствие считает, что задержанный передавал данные о передвижении войск и военной техники, о ситуации на Южном направлении и другую информацию.

В июне этого года польские власти выдали ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который сбежал в Белоруссию. Его обвинили в шпионаже.

Шпионаж Белоруссия Военные Япония Аресты
05 сентября 2024, 19:45
Чтобы знали, кто в доме хозяин: американцы арестовали второй самолет Мадуро
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США готовы пойти на конфликт, чтобы доказать свою «силу» и подчинить себе другие страны. Прямым доказательством этому служит ситуация со вторым самолет правительства Венесуэлы, задержанным в Доминикане — судну запретили вылетать без решения суда. Штаты хотят показать, кто в доме хозяин, но «трон» под ними уже пошатнулся. Об этом порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее - ее прямая речь.

В Доминикане задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы, сообщили местные СМИ. Борт находится в международном аэропорту, и покидать страну ему запрещено.

Скорее всего, его постигнет та же участь, что и первый самолет Мадуро, - его отправят в США Последние несколько месяцев президентский борт находился в Доминикане на техническом обслуживании, и все это время за ним пристально следили из Вашингтона. В итоге доминиканские власти его арестовали и передали США. В качестве причины назван обход американских санкций.

Минфин США сообщил, что основанием для ареста стало нарушение американского законодательства об экспортном контроле. Доминикана лишь выполняла положения международных конвенций.

Но на самом деле мотив исключительно политический Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится под санкциями США с 2017 года. Вашингтон не признал итоги выборов в Венесуэле ни в 2018-м, ни в 2024-м.

Белый дом требует от Мадуро отказаться от власти, и в качестве рычагов давления традиционно использует санкции.

Какой отсюда вывод? Первое - США готовы пойти на конфликт. Никаких дипломатических отношений выстраивать с Венесуэлой они не собираются. Их устраивает только беспрекословное подчинение.

В Каракасе арест самолетов назвали пиратством и оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба.

Надежд, конечно, на это возмещение немного.

Второе - США таким образом демонстрируют всему миру, кто в доме хозяин.

Вся эта операция с венесуэльскими самолетами - четкий сигнал странам, чья политика идет вразрез с интересами США: так будет с каждым, нет никаких международных конвенций. Есть только право сильного. Этому праву подчинилась Доминикана, когда разрабатывала план конфискации бортов Мадуро. Этому праву должны подчиниться, по мнению Белого дома, и остальные.

Политику санкционных войн Америка использует давно, но сейчас, когда все больше стран отказываются от зависимости от США, Китай и Россия обещают переход в многополярному миру, а БРИКС уже строит отношения на условиях взаимовыгодного партнерства, Вашингтон готов на любые шаги, лишь бы сохранить свой авторитет.

Вот только трон под американцами сильно шатается…

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