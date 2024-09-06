Правительство Японии направило протест Белоруссии

Западные страны, инициируя бессрочные ограничения против Северной Кореи, обманули мировое сообщество. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

«Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе», - заявила дипломат на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам Захаровой, теперь стало ясно, что санкции направили против людей. Она отметила, что «бессрочность» решения по ограничениям против КНДР указывает на пересмотр этих мер только после повторного голосования в Совете безопасности ООН.

Ранее Захарова заявила, что оценивать план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине можно только тогда, когда политик одержит победу на выборах. По мнению дипломата, стремление Трампа завершить украинский кризис является показателем его адекватности.