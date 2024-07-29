Правительство Венесуэлы сообщило о вмешательстве ряда стран в выборы президента

«Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс, в право на самоопределение и на суверенитет нашей родины со стороны группы правительств и иностранных сил», - указали в кабмине.

Накануне власти Аргентины, Эквадора, Коста-Рики, Парагвая, Панамы, Уругвая и Перу потребовали прозрачного подсчета голосов на выборах под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы посчитало, что такое заявление и слова некоторых правых политиков из разных стран направлены на искажение права населения на выбор. По словам представителей страны, граждане голосовали на законных основаниях.

Штаб кандидата на пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже сообщил о его победе. Однако глава штаба Хорхе Родригес призвал подождать официальных результатов от Национального избирательного совета CNE.