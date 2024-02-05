Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент в соответствии с конституцией принял отставку правительства. Он подписал указ «О Правительстве Республики Казахстан» и временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на Романа Скляра. Члены кабмина продолжат работу до назначения новых министров. Указ вступил в силу в день подписания.

В 2022 году в Казахстане прошел референдум о поправках в конституцию, а Касыма-Жомарта Токаева переизбрали.

«Известия» сообщили, что он опроверг слухи о подготовке очередных поправок и планах выдвинуться на новый срок. Политик заявил, что провел реформу ради перехода к президентской республике с сильным парламентом.