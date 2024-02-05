05 февраля 2024, 13:29

Правительство Казахстана ушло в отставку

РИА «Новости»
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Правительство Казахстана 5 февраля ушло в отставку. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил Telegram-канал главы республики.

Президент в соответствии с конституцией принял отставку правительства. Он подписал указ «О Правительстве Республики Казахстан» и временно возложил исполнение обязанностей премьер-министра на Романа Скляра. Члены кабмина продолжат работу до назначения новых министров. Указ вступил в силу в день подписания.

В 2022 году в Казахстане прошел референдум о поправках в конституцию, а Касыма-Жомарта Токаева переизбрали.

«Известия» сообщили, что он опроверг слухи о подготовке очередных поправок и планах выдвинуться на новый срок. Политик заявил, что провел реформу ради перехода к президентской республике с сильным парламентом.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
05 февраля 2024, 13:33
«Платить взносы и соблюдать правила». В СЖР назвали условия для принятия Такера Карлсона
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Американский телеведущий Такер Карлсон может пополнить ряды Союза журналистов России. Такое заявление в интервью RT сделал председатель объединения Владимир Соловьев.

«Если он готов будет платить взносы и соблюдать правила и хартию российских журналистов, то, конечно, мы такого уважаемого человека, популярного во всем мире, примем в наши ряды», - заявил он.

Как уточнил Соловьев, сейчас Карлсон находится в Москве. Телеведущий может взять интервью у влиятельных людей, а сам сняться в некоторых передачах. Если американец решит примкнуть к сообществу российских журналистов, такой вопрос рассмотрят.

Ранее Карлсон не стал отрицать возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Перспектива напугала политиков-демократов. В Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Впервые посетившего Россию американского журналиста Карлсона заметили в Большом театре в столице на балете «Спартак». Американец признался в любви к Москве и назвал ее красивым городом. При этом Карлсон назвал сумасшедшими зарубежные СМИ, которые сделали сенсацию из его поездки.

Журналистика Правила Россия Интервью Владимир Соловьев Такер Карлсон Москва
05 февраля 2024, 12:43
Кремль отреагировал на идею создания европейского военного союза без США
РИА «Новости»
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Кремль внимательно следит за дебатами по созданию военного союза в Европе без участия США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на регулярном брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, идея самостоятельного обеспечения безопасности в Евросоюзе обсуждается более 10 лет. Мысль об этом всем не нова, подчеркнул Песков.

«До сих пор у европейцев ничего не получалось, до сих пор все-таки они сохраняли свои натоориентированные подходы », - указал представитель Кремля.

Дебаты на эту тему в Евросоюзе периодически возникают. Россия просто внимательно за этим наблюдает, резюмировал Песков.

Как напомнили «Известия» , премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн призвал создать в Европе военный союз для укрепления собственной безопасности. Он подчеркнул, что ЕС должен быть игроком, а не пешкой на мировой арене. Поэтому политик предложил создать этот оборонительный союз без участия Соединенных Штатов.

США Кремль Европа Евросоюз
05 февраля 2024, 11:48
Два здания обрушились из-за взрыва в Ереване
РИА «Новости»
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Взрыв с обрушением прогремел в районе Эребуни в столице Армении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из-за взрыва обрушились два дома в частном секторе Еревана. По информации МВД страны, под завалами могут находиться два человека.

«В результате взрыва обрушились два здания. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами», - указали в ведомстве.

Армения Обрушения Взрывы
05 февраля 2024, 11:33
Разговоры Тихановской прослушивали во время визитов в Польшу
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Польские власти прослушивали разговоры бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во время ее пребывания в республике. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

По его данным, прослушку установили в одном из отелей Варшавы. В тот период у власти в Польше находилась партия «Право и справедливость». Особенно руководство страны интересовали встречи Тихановской с политиками, находившимися тогда в оппозиции.

В республике начали расследование о возможной прослушке экс-кандидата в президенты Белоруссии , указала Gazeta Wyborcza. Свидетели сообщили, что к делу причастен депутат Иоахим Брудзиньский. В мае он говорил, что на встрече с участием Тихановской будет «санитарный врач».

«На неформальном языке спецслужб это означает, что в зале, где проводились переговоры, установлена прослушка, или же что среди обслуживающего персонала есть агенты Агентства внутренней безопасности», - пояснили авторы польского издания.

По их информации, по делу также проходит экс-заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. Его недавно признали виновным в превышении служебных полномочий, из-за чего Вонсик потерял депутатский мандат и свободу. Президент страны Анджей Дуда помиловал политика, чтобы тот вышел из тюрьмы.

Вонсик и Брудзиньский отреагировали на ситуацию в соцсетях и отвергли все обвинения.

Вонсика задержали вместе с экс-главой МВД Польши Мариушем Каминьским в январе прямо перед встречей с Дудой. Polskie Radio отмечало, что президент хотел поговорить с ними, но не успел, поскольку отвлекся на беседу с Тихановской.

Белоруссия Польша Светлана Тихановская

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