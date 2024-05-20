Правительство Ирана проведет экстренное заседание после гибели Раиси

Читайте нас в:

На какое именно время назначено заседание, журналисты не уточнили. Известно, что оно состоится под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбара.

О смерти Раиси и всех пассажиров разбившегося вертолета ранее проинформировал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд. Также эти сведения подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Воздушное судно потерпело крушение в горном районе на северо-западе Ирана накануне, 19 мая. Среди погибших также есть министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.