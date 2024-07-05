Правительство Финляндии с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну

«Новые поправки в законодательство позволят более эффективно, чем раньше, предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде», - пояснили в правительстве.

Планируется, что президент Финляндии рассмотрит и утвердит поправки в пятницу, 5 июля. Согласно поправкам в закон об иностранцах, основаниями для отказа вы выдаче вида на жительства могут стать предоставление ложной информации, незаконное пребывание и незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету.

Кроме того, планируется ужесточить требования для просителей убежища. Беженцы не смогут изменить правовые основания для пребывания в Финляндии, работать или получить ВНЖ.

«Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии», - уточнили в правительстве.

В случае отказа во въезде биометрические данные просителя передадут в шенгенскую информационную систему.

Ранее финские СМИ сообщили, что у границ страны скапливаются нелегальные мигранты. Власти Финляндии обвинили в миграционном кризисе Россию.