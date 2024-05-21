21 мая 2024, 15:37

Правительство Финляндии передало в парламент проект закона о выдворении мигрантов

Global Look Press
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Финское правительство передало парламенту проект закона о выдворении мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

«Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», - указали в ведомстве.

По данным МВД, закон позволит Финляндии бороться с ситуациями, при которых нелегальную миграцию используют для оказания давления на страну. В случае его принятия могут открыть границы с Россией.

А сам закон будет действовать на протяжении года с момента его вступления в силу.

Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с Россией. Если закон о выдворении примут, власти европейского государства планируют открыть сперва один погранпункт.

Орпо добавил, что с российской стороны якобы тысячи людей ожидают въезда в Финляндию.

Финляндия Мигранты Законы Россия
21 мая 2024, 13:59
Кремль назвал любопытной реакцию США на решение МУС по Израилю
РИА «Новости»
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Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда (МУС) по Израилю любопытна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Он напомнил, что Россия не является участником этого статута, поэтому не признает юрисдикцию МУС.

«В целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Россия внимательно наблюдает за ситуацией и фиксирует особенности позиций всех сторон, уточнил он.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта призвали арестовать.

Прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил выдачу соответствующих ордеров. Причиной решения стали предполагаемые преступления израильской стороны против мирных жителей Газы.

Сам Нетаньяху раскритиковал подобную меру. Он назвал требование Хана проявлением «нового антисемитизма».

США Кремль Израиль Дмитрий Песков Россия
21 мая 2024, 13:27
Монголию назвали претендентом на членство в ШОС
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Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вместе с Китаем и другими нашими партнерами мы считаем, что именно монгольская сторона очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС», - заявил он на пресс-конференции.

Глава МИД добавил, что, если посмотреть на карту Монголии, то она вписывается в пространство ШОС органично.

«Все члены ШОС выступают однозначно за, мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения», - подчеркнул Лавров.

Два дня назад глава российского МИД прибыл в Астану, где проходит Совет глав ШОС. Участники встречи обсудят текущую международную повестку и подготовку к предстоящему саммиту организации.

Сергей Лавров Международные отношения Россия Китай Монголия
21 мая 2024, 13:15
Тысячи скорбящих пришли на прощание с погибшим президентом Ирана
Global Look Press
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Несколько тысяч человек выстроились в очереди на улицах иранского Тебриза для участия в прощании с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Амиром Абдоллахияном.

Прямую трансляцию с панихиды запустило агентство IRNA. По данным работающего на месте корреспондента, церемония проходит на площади Мучеников. Ее участники полностью заполнили территорию и все прилегающие улицы. На специально организованной сцене священник прочитал заупокойную молитву.

После гражданской панихиды тела погибших доставят в Тегеран, где в главной мечети города проведут поминальный обряд по исламскому обычаю. Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Тело главы государства оставят в мавзолее имама Резы - одной из главных шиитских святынь.

Президент Раиси вместе с другими членами правительственной делегации погиб при крушении вертолета в минувшее воскресенье, 19 мая, в провинции Восточный Азербайджан. Причины аварии воздушного судна установят в результате расследования.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 12:59
Присутствие главы МИД Ирана Абдоллахияна на борту Раиси назвали случайным
Global Look Press
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Сопровождавший президента Ирана Эбрахима Раиси министр иностранных дел Амир Абдолхиян и другие члены делегации попали в потерпевший крушение вертолет в последний момент. Изначально для них готовили другой летательный аппарат.

Газета Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности уточнила, что незадолго до объявления полета пассажиров двух вертолетов поменяли.

Министра иностранных дел Ирана Амира Абдолхияна и губернатора Тебриза Малика Рахмети пересадили из второго воздушного судна к Раиси. Также к ним отправили представителя аятоллы в провинции Мухаммеда аль-Хашима.

Авторы материала подчеркнули, что экипаж потерпевшего крушение вертолета составляли военные. При этом на борту работала специальная система, обеспечивающая непрерывность сигнала. Несмотря на это, попавшее в аварию воздушное судно нашли только почти через сутки.

На двух других вертолетах находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш. Оба воздушных судна пролетели свой маршрут без последствий. Журналисты отметили, что это ставит под вопрос версию о плохой погоде, которая привела к крушению президентского борта.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и членами правительства страны потерпел крушение в минувшее воскресенье, 19 мая, в горной местности провинции Восточный Азербайджан.

Добравшиеся до места аварии спустя сутки спасатели объявили, что пассажиры и экипаж не выжили. В стране объявили траурные мероприятия по погибшим. Временно исполняющим обязанности президента страны стал первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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