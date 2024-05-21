Правительство Финляндии передало в парламент проект закона о выдворении мигрантов
Финское правительство передало парламенту проект закона о выдворении мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.
«Правительство 21 мая представило в парламент проект закона о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», - указали в ведомстве.
По данным МВД, закон позволит Финляндии бороться с ситуациями, при которых нелегальную миграцию используют для оказания давления на страну. В случае его принятия могут открыть границы с Россией.
А сам закон будет действовать на протяжении года с момента его вступления в силу.
Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с Россией. Если закон о выдворении примут, власти европейского государства планируют открыть сперва один погранпункт.
Орпо добавил, что с российской стороны якобы тысячи людей ожидают въезда в Финляндию.