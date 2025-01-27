«Правитель Илон». Маск обнаружил себя в книге о Марсе

Маск сделал репост сообщения пользователя Space Sudoer, выложившего отрывок из научно-фантастической книги «Проект Марс». В своем произведении немецкий инженер описал возможный сценарий освоения Красной планеты, а ее правителя назвал «Илоном».

«Как это возможно?» - спросил Маск.

В обсуждении он написал, что является «5000-летним инопланетянином, путешественником во времени», однако ему никто не верит. При этом он поставил под предложением смеющийся смайлик.

В тексте книги указано, что «правительством марсианских колонистов руководили 10 человек, лидера которых избрали на пять лет и назвали Илон». Однако в произведении «Илон» - это не имя, а, скорее всего, титул.

В 2021 году Маск в собственной биографии в соцсетях назвал себя «императором Марса».

Президент США Дональд Трамп во время инаугурации пообещал, что на планете Марс появится американский флаг.

После этих слов глава компании SpaceX Илон Маск не смог сдержать своего восторга и поднял два пальца вверх в знак одобрения.