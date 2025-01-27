27 января 2025, 21:34

«Правитель Илон». Маск обнаружил себя в книге о Марсе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американский миллиардер Илон Маск обнаружил «себя» в книге 1953 года, написанной создателем ракеты «Фау-2» Вернером фон Брауном. Об этом глава SpaceX сообщил в соцсети Х.

Маск сделал репост сообщения пользователя Space Sudoer, выложившего отрывок из научно-фантастической книги «Проект Марс». В своем произведении немецкий инженер описал возможный сценарий освоения Красной планеты, а ее правителя назвал «Илоном».

«Как это возможно?» - спросил Маск.

В обсуждении он написал, что является «5000-летним инопланетянином, путешественником во времени», однако ему никто не верит. При этом он поставил под предложением смеющийся смайлик.

В тексте книги указано, что «правительством марсианских колонистов руководили 10 человек, лидера которых избрали на пять лет и назвали Илон». Однако в произведении «Илон» - это не имя, а, скорее всего, титул.

В 2021 году Маск в собственной биографии в соцсетях назвал себя «императором Марса».

Президент США Дональд Трамп во время инаугурации пообещал, что на планете Марс появится американский флаг.

После этих слов глава компании SpaceX Илон Маск не смог сдержать своего восторга и поднял два пальца вверх в знак одобрения.

Книги Илон Маск
27 января 2025, 20:17
Президент Бразилии ответил на приглашение в Россию на День Победы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На празднование 80-летия Победы в Россию приедет президент Бразилии Лула да Силва. Он заявил об этом российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба бразильского правительства.

Президенты связались 27 января, чтобы обсудить темы двусторонней и глобальной повестки. В их числе - председательство Бразилии в БРИКС, создание Глобального альянса против голода и бедности на площадке G20, мирные инициативы.

«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение на празднование в Москве 80-летия Победы во Второй мировой войне 9 мая и заявил о своем намерении присутствовать», - уточнила пресс-служба.

Несмотря на попытки Запада сорвать участие иностранных делегаций в памятных мероприятиях, на парад Победы, кроме президента Бразилии, приедут лидеры Сербии и Словакии. Путин лично пригласил глав государств СНГ.

День Победы 9 мая Праздники Дипломатия Бразилия Международные отношения Владимир Путин
27 января 2025, 20:16
Пентагон подтвердил план Трампа о создании системы «Железный купол» над США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство обороны США займется созданием новой системы противоракетной обороны, покрывающей всю территорию страны, по аналогии с израильской системой защиты «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Министерство обороны США займется созданием новой системы противоракетной обороны, покрывающей всю территорию страны, по аналогии с израильской системой защиты «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Он пояснил, что до конца недели новый президент США Дональд Трамп подпишет ряд указов, регулирующих работу ведомства на ближайшее время. Среди них также есть документ о новой системе противоракетной обороны.

«Указы коснутся устранения в Министерстве обороны США программ разнообразия, равенства и инклюзивности, восстановления на службе военных, уволенных из-за требований прививки от COVID и создания „Железного купола“ в США», - заявил Хегсет.

Дональд Трамп заговорил о новой системе противоракетной обороны, которая распространится на всю страну, еще в ходе предвыборной кампании.

Уже тогда инициативу раскритиковали военные эксперты, которые объяснили, что Израиль и США невозможно сравнивать из-за размеров страны. Также они напомнили, что Аляска и Гавайи отделены от основной территории США.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет к числу военных экспертов не относится. До попадания в команду Трампа он работал телеведущим на канале Fox News , куда пришел после участия в военных операциях США в Ираке и Афганистане, в ходе которых дослужился до звания майора.

Сенат США утвердил кандидатуру Хегсета на посту главы Пентагона с минимальным перевесом голосов. В ходе волеизъявления мнения парламентариев разделились поровну, и последний голос за ставленника Трампа отдал вице-президент Джей-Ди Вэнс как формальный председатель законодательного органа.

США Пентагон ПВО
27 января 2025, 20:12
Трамп пригрозил ликвидировать Федеральное агентство США по ЧС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ликвидировать Федеральное агентство по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA). Об этом сообщил телеканал CNN.

После инаугурации Трамп нанес визиты в штаты Северная Каролина и Калифорния, пострадавшие от стихийных бедствий. В беседе с журналистами в Эшвилле он раскритиковал деятельность FEMA, назвав его бюрократическим, медленным и неэффективным ведомством.

По мнению Трампа, агентство не справилось со своей задачей, поэтому теперь в планах американской администрации ликвидировать или реорганизовать его.

«FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы порекомендуем FEMA уйти», - сказал президент.

Трамп также предложил переложить задачу по ликвидации ЧС на штаты и их губернаторов. По его словам, такие меры помогут намного быстрее справляться с последствиями стихийных бедствий.

Ранее президент США заявил, что масштаб разрушений из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес превысил ущерб от возможного ядерного удара. Сумма уже перевалила за 250 миллиардов долларов.

США Катастрофы Дональд Трамп Калифорния Пожары в Калифорнии
27 января 2025, 18:01
Игрока сборной Бельгии Наингголана арестовали по делу о контрабанде наркотиков
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Дебютировавший три дня назад в футбольном клубе «Локерен-Темсе» футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан попал в следственный изолятор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом со ссылкой на прокуратуру Брюсселя сообщило издание Gazet van Antwerpen.

В ведомстве заявили, что спортсмена задержали сотрудники полиции в рамках масштабной операции по борьбе с контрабандой кокаина из стран Латинской Америки через порт Антверпена в Нидерландах. Всего правоохранители провели более 30 обысков.

«Мы подтверждаем, что футболист Раджа Наингголан арестован в рамках расследования этого дела. Но поскольку слушания еще продолжаются и обвинение ему не предъявили, то дальнейших комментариев не будет», - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе клуба «Локерен-Темсе» прокомментировать задержание своего игрока не смогли. Представители спортивной организации ограничились заявлением, что спортсмен пропустил утреннюю тренировку по неизвестным причинам.

В конце февраля прошлого года суд Амстердама приговорил к шести годам тюрьмы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по обвинению в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды.

Груз с запрещенным веществом обнаружили таможенники порта Антверпена в конце января 2020 года. Поставщики спрятали наркотики в мешках с морской солью, которую доставили в контейнере из Бразилии.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Наркотики Спортсмены Суд Бельгия Контрабанда Кокаин Нидерланды Полиция

Новости по теме