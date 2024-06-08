08 июня 2024, 02:44

Пранкер разыграл главу МИД Великобритании

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ответил на звонок неизвестного лица, который представился бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Хотя создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко, в ходе разговора у министра возникли подозрения, - отметили в сообщении.

После проведенного расследования выяснилось, что полученные сообщения и звонок сфальсифицировали неизвестные. Их личности сейчас устанавливаются.

МИД Британии обнародовал факт разговора, чтобы видео с Кэмероном не использовали «для манипуляций».

Российские пранкеры Вован и Лексус ранее разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Загримировавшись под «африканского политика», они заставили его помолиться для срыва Всемирных игр Дружбы в России.

Великобритания Петр Порошенко
08 июня 2024, 02:27
В США россиянин признался в экспорте боеприпасов в РФ
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В США россиянин Дмитрий Тимашев признался в нарушении санкций против РФ, связанных с поставками компонентов для оружия. Об этом сообщили на сайте американского Минюста.

В период с 2020 по 2023 годы мужчина отправлял из США в Россию по почте компоненты для производства оружия. Взамен партнер оплатил ему учебу его дочери и съемную квартиру в Екатеринбурге.

После начала спецоперации Тимашев отправлял товар родственнику партнера в Казахстан. Оттуда компоненты попадали в Россию.

«Лицензии для экспорта запчастей через Казахстан в Россию у него не было. Тимашев скрыл незаконный вывоз, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях», - указали в заявлении Минюста.

Тимашеву грозит до пяти лет лишения свободы. Приговор вынесут 8 ноября.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья по подозрению в госизмене. Он сознался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины.

США Экспорт Санкции Россия Оружие
08 июня 2024, 01:12
Онкобольная Кейт Миддлтон решила устроить детям лучшее лето в их жизни
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, проходящая лечение от рака, не унывает и хочет устроить трем своим детям лучшее лето в их жизни. Об этом сообщило издание Closer Weekly со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.

По словам собеседника издания, принцесса намерена сделать все возможное, чтобы ее дети были счастливы. Поэтому она хочет этим летом проводить как можно больше времени с семьей. Она уже попросила детей придумать веселые занятия, которыми они смогут заниматься все вместе.

«Летом Кейт просто хочет, чтобы дети были детьми и стали немного свободнее. И это лето, больше, чем когда-либо, будет посвящено детям», - рассказал источник.

Кроме того, Миддлтон надеется, что летом ее дети будут проводить как можно больше времени на улице. На каникулах королевская семья будет жить в загородном доме, который находится примерно в трех часах езды от Лондона.

Ранее принц Уильям пролил свет на состояние своей супруги.

Лондон Дети Семья Рак Онкология Принц Уильям
08 июня 2024, 00:46
В Германии оценили готовность страны к войне с Россией
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Только две армии в Европе готовы вступить в потенциальный конфликт с Россией. Об этом бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил в интервью телеканалу WION.

«Это французская и британская армии», - сказал он.

По мнению Биттерлиха, бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает остальным Вооруженным силам в Европе из-за меньших расходов на оборону. Германии нужна настоящая армия и для ее укрепления понадобится не меньше четырех-пяти лет, заключил дипломат.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что правительство ФРГ заранее подготовило план действий на случай вооруженного конфликта с Россией. Согласно документу, во время обороны в Германии введут нормы на распределение пищи среди населения посредством карточек.

Германия Европа Россия Армия
07 июня 2024, 22:55
В Дании неизвестный напал на премьер-министра
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Дании неизвестный мужчина напал на премьер-министра страны Метте Фредериксен. Об этом сообщило агентство Ritzau.

По информации агентства, нападавший подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В правительстве Дании сообщили, что политик «шокирована случившимся», однако сама Фредериксен пока не давала комментариев по поводу нападения.

В мае в Словакии произошло покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика в упор. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем смогли стабилизировать его состояние. В четверг, 6 июня, политик впервые обратился к народу после покушения. По его словам, нападение на него было спланировано оппозицией , а не сумасшедшим одиночкой.

Дания Мужчины

Новости по теме