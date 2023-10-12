Пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен начали расследовать в Финляндии

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МИД Финляндии начал разбирательство по поводу пранка блогеров Вована (настоящее имя - Владимир Кузнецов) и Лексуса (настоящее имя - Алексей Столяров) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», - указали в МИД Финляндии.

Там также добавили, что министерство усиливает свои процедуры, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

Видеозвонок, как отметили в финском министерстве, был обычным и не вызвал подозрений. В ходе разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии, а также взгляды на актуальные вопросы.

Как отметили в финском МИД, «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

В сентябре Вован и Лексус позвонили экс-спикеру украинской армии трансгендеру Саре Эштон Чирилло , представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Трансгендер рассказал о проблеме с иностранными наемниками в рядах армии республики. Также он заявил, что русские якобы произошли от монголов , которые «хотят быть рабами».