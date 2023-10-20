«Позорная идея». Россия призвала профильные организации заставить Украину отказаться от запрета УПЦ

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«Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны», - подчеркнул он.

Посол добавил, что верхом лицемерия является тот факт, что этот скандальный законопроект якобы направлен «недопущение раскола в обществе по религиозному признаку».

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о запрете канонической Украинской православной церкви. При этом пятая часть депутатов проигнорировали голосование за закон, включающий юридические основания для запрета религиозных организаций, связанных с Россией.

Ранее действия украинских властей против УПЦ признали нарушением прав человека. ООН взволновали так называемые «меры безопасности» в отношении УПЦ со стороны СБУ, в том числе обыски в монастырях. Уничтожение Украинской православной церкви из-за ассоциации с Россией назвали неправомерным действием. В МИД РФ называли власти Украины фашистами из-за гонений против верующих.