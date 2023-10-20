«Позорная идея». Россия призвала профильные организации заставить Украину отказаться от запрета УПЦ
Россия призвала профильные международные организации потребовать от украинского президента Владимира Зеленского отказаться от «позорной идеи» запретить каноническую Украинскую православную церковь. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
«Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны», - подчеркнул он.
Посол добавил, что верхом лицемерия является тот факт, что этот скандальный законопроект якобы направлен «недопущение раскола в обществе по религиозному признаку».
Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о запрете канонической Украинской православной церкви. При этом пятая часть депутатов проигнорировали голосование за закон, включающий юридические основания для запрета религиозных организаций, связанных с Россией.
Ранее действия украинских властей против УПЦ признали нарушением прав человека. ООН взволновали так называемые «меры безопасности» в отношении УПЦ со стороны СБУ, в том числе обыски в монастырях. Уничтожение Украинской православной церкви из-за ассоциации с Россией назвали неправомерным действием. В МИД РФ называли власти Украины фашистами из-за гонений против верующих.