«Позор Зеленскому». Украинцев призвали молиться за победу России
Президент Украины Владимир Зеленский продал США ценнейши1 украински1 ресурс. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.
По его словам, Украина лишилась будущего из-за вероломного решения Зеленского.
«Зеленский продал плодородный чернозем Украины - ее будущее - компании BlackRock», - отметил эксперт.
Риттер посоветовал жителям Украины молиться за Россию, так как российские военные являются «единственным настоящим защитником Украины».
«Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому», - указал он и пожелал здоровья армии России.
Ранее экс-разведчик признал, что российские военные фактически разгромили ВСУ. По его словам, Украину в скором времени ждет политический кризис из-за того, что контрнаступление потерпело фиаско. Риттер спрогнозировал начало перемен в стране в конце 2023 - начале 2024 годов.