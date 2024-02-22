«Позор западной демократии». Лавров дал оценку ситуации с Ассанжем

По его словам, США пытаются представить находящегося с 2019 года в британской тюрьме журналиста-расследователя в образе преступника, несмотря на то, что Ассанж рассказывал правду о секретных действиях американских спецслужб, которые грубейшим образом нарушали законы США.

«Насчет Джулиана Ассанжа. Я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. По ее мнению, дело создало прецедент , которое может оказывать негативное влияние на деятельность журналистов во всем мире.