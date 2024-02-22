22 февраля 2024, 22:29

«Позор западной демократии». Лавров дал оценку ситуации с Ассанжем

РИА «Новости»
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Ситуация вокруг создателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа стала позорной страницей для западной демократии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20, сообщило РИА «Новости».

По его словам, США пытаются представить находящегося с 2019 года в британской тюрьме журналиста-расследователя в образе преступника, несмотря на то, что Ассанж рассказывал правду о секретных действиях американских спецслужб, которые грубейшим образом нарушали законы США.

«Насчет Джулиана Ассанжа. Я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. По ее мнению, дело создало прецедент , которое может оказывать негативное влияние на деятельность журналистов во всем мире.

США Джулиан Ассанж Сергей Лавров
22 февраля 2024, 22:43
Посольство России направило в Госдеп «жесткую ноту протеста» из-за оскорблений Байдена в адрес Путина
РИА «Новости»
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Посольство России в США направило в Госдепартамент «жесткую ноту протеста» по поводу оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Информацию об этом разместили в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российского посла Анатолия Антонова, слова главы Белого дома, который во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин», носят возмутительный характер.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями… Мы не рассчитываем на адекватную реакцию», - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует об их бессилии и отсутствии здравого смысла.

Президент России Владимир Путин в свою очередь ранее отметил, что считает оскорбления , прозвучавшие от американского лидера в его адрес, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России».

США Госдеп США Россия Владимир Путин
22 февраля 2024, 20:40
Челябинский бизнесмен попал под санкций Британии
Pxhere
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Великобритания расширила пакет санкций в отношении российских предприятий и бизнесменов. Новый список опубликовали на сайте правительства страны.

Под санкциями оказался председатель совета директоров публичного акционерного общества «Мечел» Игорь Зюзин. Список также пополнил Челябинский кузнечно-прессовый завод, принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

Великобритания расширила санкционный список в отношении России еще на 50 позиций. В Министерстве иностранных дел королевства сообщали, что ограничения нацелены на ключевые источники доходов России. Помимо этого, страна ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

Ранее Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который опубликуют к 24 февраля. В него войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.

Хотя он еще не вступил в силу, ЕС принялся обсуждать следующий. Страны уже ведут переговоры по 14-му пакету , который будет включать новые экономические меры.

Великобритания Депутаты Санкции Россия Заводы
22 февраля 2024, 20:36
Лавров в ответ на заявление Блинкена пожелал американцам «не подавиться»
Pxhere
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал коллегам из Соединенных Штатов «не подавиться за демократическим столом». Слова дипломата привело РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности ответил на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества с Китаем. Политик заявил, что у стран есть выбор - оставаться за столом международной системы или быть в меню.

«Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», - прокомментировал слова Блинкена Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия давно перестала участвовать в Мюнхенской конференции, потому что она за последние годы превратилась в «междусобойчик», где западные страны сами себя убеждают в собственной «правоте».

Ранее Блинкен обнародовал инструкцию, согласно которой американские сотрудники представительств не должны использовать «проблемные» слова «отец», «мать», «жена» и «муж».Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на это отметила, что работники Госдепа США должны заслужить обращение «люди».

США Сергей Лавров Россия
22 февраля 2024, 18:14
Лавров встретился с турецким коллегой Фиданом на полях G20
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Глава иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях заседания G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Встреча проходит в Рио-де-Жанейро, отметила дипломат, сопроводив пост фотографией.

«Российско-турецкие переговоры в Рио», - написала Захарова.

Заседание СМИД G20 впервые состоялось под председательством Бразилии. Главными темами мероприятия станут международная напряженность и реформирование системы глобального управления.

До визита в Бразилию глава МИД России Сергей Лавров побывал на Кубе и в Венесуэле. Он встретился с высшими должностными лицами и поучаствовал в открытии бюста поэту Александру Пушкину в Каракасе.

Турция Сергей Лавров Бразилия G20 Переговоры

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