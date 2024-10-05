«Позор». Власти США бросили пострадавших от урагана граждан на произвол судьбы

«Слово „позор“ не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует. Перенаправив миллиарды долларов…на помощь нелегальным иммигрантам, [вице-президент] Камала Харрис отвернулась от американцев в их самый тяжелый момент», - заявил Госар.

Ураган ударил по побережью Флориды вечером 26 сентября, а затем обрушился на штат Джорджия. Реки вышли из берегов, произошел перегруз плотин. Урагану присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных.