20 апреля 2024, 19:21

«Позор!» Израиль в пух и прах разнес Эрдогана за встречу с главой политбюро ХАМАС

РИА «Новости»
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Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией — «позор» для турецкого лидера. Такое резкое заявление глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X.

«Эрдоган, позор тебе!» - написал Кац.

Президент Турции принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа, а также шаги, необходимые для доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. По его мнению, израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестинцев. Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины Стамбул
20 апреля 2024, 19:34
Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай
РИА «Новости»
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана», - передали в оборонном ведомстве.

Главнокомандующий ВМФ России выступит на симпозиуме, а также проведет несколько встреч с представителями Военно-морских сил КНР и других стран. В Китае Моисеев пробудет до 25 апреля. Как отметили в Минобороны, поездка российской делегации в республику - еще один шаг для укрепления и развития стран.

Взаимодействие России и Китая идет по разным направлениям. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков встретился с коллегой из КНР Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования.

Военные Россия Китай
20 апреля 2024, 19:14
«Абсолютная катастрофа». Маск оценил ситуацию с рождаемостью в США
Unsplash
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В Соединенных Штатах ситуация с рождаемостью оказалась на катастрофическом уровне. Об этом в социальной сети Х заявил американский предприниматель Илон Маск.

Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой было указано, что за 30 лет доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, упала на 33%.

«Абсолютная катастрофа», - написал он.

Исследовательский центр Pew Research, на данные которого ссылается Маск, сообщил, что за то же время количество американцев, состоящих в браке, снизилось на 12%.

По данным Росстата, в России среднее число детей на одну женщину по итогам 2023 года упало до 1,41. Показатель стал минимальным за последние 17 лет. В 2022 году суммарный коэффициент был на уровне 1,42, а в 2006-м - 1,31.

США Дети
20 апреля 2024, 19:11
Марш женщин против закона об иноагентах начался в Тбилиси
РИА «Новости»
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В центре Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», протестующие собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

В центре Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , протестующие собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

«Проспект на данный момент перекрыт. Вечером планируется очередная массовая акция против закона», - передали журналисты.

В последнее время в Тбилиси регулярно проходят демонстрации из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния». Ранее участники очередной акции пытались захватить Дом правительства в городе. Митинги сопровождаются стычками с полицией.

Неправительственные организации и СМИ Грузии выступили против закона об иноагентах, назвав его «российским авторитарным инструментом». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомним, что подобные законы - общемировая практика.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что упразднить или пересмотреть закон об иноагентах могут только в том случае, если Евросоюз предложит стране стать участником объединения.

Законы Женщины Евросоюз Иноагенты
20 апреля 2024, 19:08
Японский инженер изобрел предохранитель для мизинца
Freepik
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В Японии местный инженер представил свое новое изобретение — гаджет для защиты мизинца от ударов об углы. Видео с новинкой он разместил на своем YouTube-канале.

«Мы создали устройство, которое защищает мизинец стопы от ударов об углы», - сообщил изобретатель.

Девайс представляет собой два механических снаряжения, надеваемых на ноги. Во время ходьбы, когда нога опирается на переднюю часть стопы, срабатывает защитный элемент, который не позволит пальцу соприкоснуться с углом.

Некоторые пользователи YouTube под роликом с изобретением написали, что этот гаджет - пустая трата таланта.

Ранее в Японии создали андроид‐протез, которым можно управлять силой мысли. Устройство способно выполнять роль личного помощника человека.

В Японии местный инженер представил свое новое изобретение - гаджет для защиты мизинца от ударов об углы. Видео с новинкой он разместил на своем YouTube-канале.

Гаджеты Япония

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