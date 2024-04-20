«Позор!» Израиль в пух и прах разнес Эрдогана за встречу с главой политбюро ХАМАС

«Эрдоган, позор тебе!» - написал Кац.

Президент Турции принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа, а также шаги, необходимые для доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. По его мнению, израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестинцев. Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров.