19 декабря 2024, 03:20

«Позор для Запада». Встреча генсека НАТО с Зеленским возмутила офицера из США

РИА «Новости»
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Продолжив давать Украине ложные надежды, НАТО лишь продлит ее агонию. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети X раскритиковал генсека альянса Марка Рютте за встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Продолжая дарить улыбки и рукопожатия Зеленскому, как сейчас, вы только продлеваете агонию Украины. <…> Это позорно для Запада и морально непростительно», - возмутился он.

Дэвис обратился к Рютте и заявил, что не знает, какую игру тот задумал. Он уверен, что Украина уже проиграла в военном, политическом и дипломатическом плане.

Офицер прокомментировал пост Рютте перед встречей с Зеленским на конференции в Брюсселе. Генсек назвал президента своим другом и сообщил, что обсудит с ним продолжение поддержки со стороны НАТО.

Ранее Рютте призвал союзников нарастить помощь Украине , чтобы усилить ее позиции на будущих переговорах. Он заявил, что в зоне конфликта погибли и пострадали более миллиона человек.

Владимир Зеленский Международные отношения НАТО Марк Рютте
19 декабря 2024, 00:45
«По Фрейду». Захарова иронично оценила оговорку сотрудника Госдепа о Грузии
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, объяснившего причины введения санкций против Грузии.  Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Фрейд был бы доволен», - написала дипломат.

Захарова отреагировала на видео с выступлением Миллера, который в ходе брифинга заявил, что Вашингтон ввел санкции против Грузии из-за «подавления насильственных протестов». Американский чиновник спустя паузу поправился, уточнив, что за «насильственное подавление протестов».

До этого дипломат призвала молдавского президента Майю Санду заплатить за газ вместо распространения сказок о шантаже со стороны России.

В конце ноября США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, осудив Тбилиси за чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.

Грузия США Госдеп США Мария Захарова Протесты Санкции Россия МИД РФ
19 декабря 2024, 00:29
Участники похорон и дня рождения подрались в клубе в Англии
Freepik
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В Англии произошла массовая драка между компанией, отмечающей день рождения, и участниками похоронной процессии, пришедшими на поминки. Об этом сообщило издание Mirror.

Драка произошла в Консервативном клубе Уинстона в Багули, где одновременно проходили два мероприятия.

В результате потасовки пострадали четыре человека, которых госпитализировали с различными травмами - от перелома лодыжки до кровоизлияния в мозг.

В клуб вызвали полицию. По словам констебля Алана Ишервуда, заведению следует нанять обученного охранника на случай проведения мероприятий, в которых участвуют более 40 человек.

Представитель клуба Колетт Рентон назвал такое требование «непомерно дорогим», посчитав, что оно несоразмерно произошедшему. По его словам, это было просто неудачное стечение обстоятельств.

В начале ноября в Абакане скончался хоккеист хакасского «Металлурга» Артем Торточаков, ранее избитый в драке у ночного клуба.

Драки Великобритания Англия Больницы Полиция
18 декабря 2024, 23:39
Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из «Властелина колец»
РИА «Новости»
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель оказался последней цитаделью либералов, проигрывающих в Европе патриотам, сравнив его с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина «Властелин колец». Об этом он заявил венгерскому YouTube-каналу Patriota.

Политик иронично высказался о штаб-квартире Евросоюза, отметив, что это «область Мордор, занятая Темным Властелином». По его словам, в Западной Европе либералы остались только там.

Орбан добавил, что после создания в Европарламенте группы «Патриоты за Европу» во всех европейских странах на выборах либералы стали проигрывать, а патриоты - побеждать.

Венгерский премьер объяснил это сменой миропорядка и переустройством западного мира изнутри. В качестве примера он привел победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Орбан добавил, что европейцам придется совершить «политический поворот в политике». Азия сейчас усиливается, а Запад начинает слабеть, причем рост ВВП обязательно скажется на военной и дипломатической мощи.

«Если Европа быстро не совершит изменений в конкурентоспособности, ВВП западной Европы в мировой экономике будет уменьшаться и дальше, а эти страны потеряют значимость», - добавил он.

Ранее Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка.

США Венгрия Европа Дональд Трамп Евросоюз Выборы президента США Властелин колец Виктор Орбан
18 декабря 2024, 22:28
Итальянцы обратились к Путину с просьбой о гражданстве РФ
РИА «Новости»
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Супружеская пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщил телеканал «Россия-24», опираясь на статистику обращений в кол-центр передачи.

«Многие задаются вопросом, чего хотят граждане Евросоюза. В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии», - рассказала журналистка телеканала.

Итальянский военкор Андреа Лучиди также выразил желание стать гражданином России. В Италии у него осталась мать, а сам он работает в зоне спецоперации. По его признанию, сейчас только российское гражданство «может помогать для моей свободы».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил основные темы вопросов, волнующих россиян. Это здравоохранение и обеспечение инвалидов, а также проблемы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта.

Супружеская пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство. Об этом сообщил телеканал «Россия-24» , опираясь на статистику обращений в кол-центр передачи.

Италия Паспорта Европа Россия Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024

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