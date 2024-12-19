«Позор для Запада». Встреча генсека НАТО с Зеленским возмутила офицера из США

«Продолжая дарить улыбки и рукопожатия Зеленскому, как сейчас, вы только продлеваете агонию Украины. <…> Это позорно для Запада и морально непростительно», - возмутился он.

Дэвис обратился к Рютте и заявил, что не знает, какую игру тот задумал. Он уверен, что Украина уже проиграла в военном, политическом и дипломатическом плане.

Офицер прокомментировал пост Рютте перед встречей с Зеленским на конференции в Брюсселе. Генсек назвал президента своим другом и сообщил, что обсудит с ним продолжение поддержки со стороны НАТО.

Ранее Рютте призвал союзников нарастить помощь Украине , чтобы усилить ее позиции на будущих переговорах. Он заявил, что в зоне конфликта погибли и пострадали более миллиона человек.