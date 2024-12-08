Позицию России по Сирии объяснили в Кремле

«Что касается вопроса по Сирии, то российская позиция изложена в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел», - сказал он.

МИД России ранее опубликовал официальное заявление по конфликту в Сирии. Ведомство призвало все противоборствующие стороны воздержаться от насилия. В МИД отмечали, что правительству президента Башара Асада и оппозиции необходимо решить все вопросы управления политическим путем, уважать все этноконфессиональные силы сирийского общества.

В МИД заявляли, что после переговоров с участниками вооруженного конфликта Башар Асад покинул пост президента Сирии и выехал из страны. Своим последним официальным указом он поручил обеспечить транзит власти мирным путем.