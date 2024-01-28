28 января 2024, 10:18

Пожизненно осужденный за убийство россиянин вышел на свободу на Занзибаре

Unsplash
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На острове Занзибар в Танзании из тюрьмы вышел 45-летний россиянин Дмитрий Косяков, которого осудили пожизненно. Ему удалось освободиться по амнистии, сообщила Lenta.ru.

Россиянина приговорили к смертной казни за убийство приятеля. Позже казнь заменили пожизненным сроком. Однако после 26 лет тюрьмы Косяков попал под амнистию в честь годовщины революции на Занзибаре. Вместе с ним на свободе оказались еще несколько пожизненно осужденных.

По данным издания, Дмитрий планирует написать книгу о пребывании в африканской тюрьме.

В середине января стало известно, что в России на свободу по амнистии могут выйти отдельные категории женщин. Поручение дал президент Владимир Путин. Подробностей не приводилось. Указание главы государства на тот момент еще не вошло в перечень поручений, однако уже началась проработка отдельных методов и поиск «соответствующих юридических форм», рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Убийства Тюрьмы
28 января 2024, 10:24
Голосование на президентских выборах стартовало в Финляндии
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В Финляндии открылось голосование на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки заработали в 10:00 по московскому времени и останутся открытыми до 21:00, после чего начнется подсчет голосов. Досрочно свой голос уже отдали 44,7% избирателей - почти два миллиона человек.

Результаты первого тура выборов огласят не позже 30 января. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, 11 февраля состоится второй тур, итоги которого станут известны не позднее 14 февраля.

Лидера страны изберут на шесть лет. Кандидатов в президенты в Финляндии девять, но главная борьба идет между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто.

В 2024 году парламентские и президентские выборы состоятся более чем в 50 странах. Самые масштабные по числу голосующих выборы состоятся в Индии, где живут 1,4 миллиарда человек, из которых избирательным правом наделены 900 миллионов. В стране в мае выберут новый состав парламент.

Финляндия Выборы
28 января 2024, 10:12
Более 50 квартир русскоязычных семей ограбили в Турции
Unsplash
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В турецком Мерсине банда местных домушниц обворовала свыше 50 квартир русскоязычных жителей. Ущерб составил больше 1,5 миллиона долларов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, кражи продолжаются около девяти месяцев. Злоумышленницы следят за жертвами. Затем, убедившись, что дома никого нет, они взламывают замки на дверях отмычками, похищают деньги и ювелирные изделия.

Один из пострадавших рассказал журналистам, что покрывали домушниц сотрудники, работающие в жилых комплексах, которых называют кападжи. Он указал на наглость воров, которые сначала стучат в дверь и, если никто не открывает, заходят и забирают все ценное. Иногда хозяева не слышали этого стука, к ним в жилище проникали неизвестные и сразу же убегали с места преступления.

Пострадавшие обратились в полицию. Подозреваемых неоднократно задерживали, но вскоре отпускали. Те вновь отправлялись обносить квартиры россиян, украинцев и белорусов.

Туристов из США также предупредили о массовых убийствах на Багамских островах. С начала 2024 года на популярном курорте зарегистрировали 18 жертв среди путешественников.

Турция Кражи
28 января 2024, 09:56
США предупредили о вторжении мигрантов на южных границах
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Коалиция бывших сотрудников ФБР предупредила о «новой и непосредственной опасности» для США на южной границе. Как сообщило издание Fox News, предположительно, в страну вторглись иностранцы призывного возраста.

«Мужчины военного возраста со всего мира, многие из стран и регионов, недружественных Соединенным Штатам, тысячами высаживаются на нашей земле», - заявили экс-сотрудники ФБР.

Бывшие сотрудники министерства призвали конгресс и федеральных лидеров принять меры и обратить больше внимания на угрозу.

«В страну вторглись, и это вторжение будет продолжаться до тех пор, пока враги нации будут считать, что их будут терпеть», - сказали они.

Администрация американского президента Джо Байдена сообщила законодателям, что в настоящее время в США каждый день на границе выпускают в среднем пять тысяч нелегалов, сообщал телеканал. Агенты пограничной службы столкнулись с мигрантами из более чем 150 стран.

Ранее сенат США согласился расширить полномочия властей для борьбы с нелегалами. Документ могут обнародовать на следующей неделе. Байден заявил, что набор новых законов станет «самым жестким и справедливым».

Коалиция бывших сотрудников ФБР предупредила о «новой и непосредственной опасности» для США на южной границе. Как сообщило издание Fox News , предположительно, в страну вторглись иностранцы призывного возраста.

США Мигранты ФБР Россия Мужчины Китай
28 января 2024, 09:46
МИД подтвердил сообщения о намерении гендиректора МАГАТЭ посетить Россию
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию. В том числе он приедет на Запорожскую АЭС. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Гросси поучаствует в Москве в межведомственных консультациях МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», - подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что перед консультациями Гросси приедет на Запорожскую АЭС, посещение состоится во время ротации специалистов МАГАТЭ.

Ранее представители международного агентства обнаружили мины в буферной зоне по периметру ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ предупредил об угрозе крупной аварии из-за боевых действий в регионе. Он назвал ситуацию с ядерной безопасностью на станции неустойчивой.

Мария Захарова Россия МИД РФ АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ

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