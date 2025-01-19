19 января 2025, 23:07

Пожилые женщины заполнили тюрьмы в Японии

Unsplash
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Пожилые женщины в Японии стали сами отправляться в тюрьмы, чтобы выжить. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам сотрудников женской тюрьмы Тотиги, к ним приходят люди, которые готовы платить 130-190 долларов в месяц, чтобы жить там постоянно.

Основной контингент тюрем составляют пожилые японцы. В местах заключения им предоставляют питание, медицинскую помощь и живое общение, которого им очень не хватает на свободе. В беседе с журналистами 81-летняя японка рассказала, что в тюрьме она встретила очень хороших людей.

По данным CNN, в Японии 20% населения старше 65 лет живет за чертой бедности. Чтобы выжить, они вынуждены идти в тюрьмы, поскольку так им не нужно платить за еду.

Еда Япония Женщины Тюрьмы
19 января 2025, 22:57
Прекращение огня в секторе Газа. Почему это не соглашение, а сделка
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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников вступило в силу 19 января. В его рамках палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц. О том, как долго продлится перемирие и как приход Дональда Трампа к власти в США повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал политолог Борис Станкевич.

По его словам, у него были серьезные основания сомневаться в том, что это соглашение удержится, так как отсутствуют фундаментальные причины для установления мира.

Собеседник 360.ru отметил, что это похоже на сделку и хорошо, если ничего не сорвется. В Израиле уже поднимается бунт против заключения соглашения с движением ХАМАС, которое считают экстремистами и террористами.

«В Израиле многие протестуют против самого факта этой сделки, хотя никакого другого варианта покончить с этой кровавой бойней просто нет. Что будет дальше, вот сейчас всех волнует», - отметил он.

Станкевич добавил, что 42-дневное перемирие, скорее всего, продержится благодаря новой администрации США, которая приступит к работе с 20 января. Это объясняется тем, что у Трампа имеются очень мощные рычаги давления на Израиль.

«А здесь многое будет зависеть от того, удержит ли [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху вожжи, управляя вот этим хрупким перемирием. Думаю, что теперь с помощью Трампа удержит», - подчеркнул политолог.

По словам Станкевича, вопрос лишь в том, что будет дальше. Кто будет контролировать сектор Газа, как он будет снабжаться. ЦАХАЛ выведет оттуда наземные войска к концу 42-дневного перемирия, но оставит за собой возможность нанести при необходимости ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.

«Перемирие предусматривает, что по 600 грузовиков гумпомощи могут заходить ежедневно, но этого мало. Это даже не хватит, чтобы просто прокормить там у них жителей», - резюмировал Станкевич.

США Израиль Терроризм Военные Дональд Трамп Боевики Конфликт Израиля и Палестины Палестина
19 января 2025, 21:41
Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье
РИА «Новости»
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Поставки российского газа в Приднестровье нарушают санкции, поэтому являются незаконными. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью блогеру Натану Гарштя.

«Поставка через посредников - это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод нарушает режим международных санкций», - отметила она.

По мнению Санду, «Газпрому», будучи мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», нужно было организовать законные поставки газа через эту компанию.

В этом же интервью Санду сообщила, Молдавия готова оказать финансовую помощь Приднестровью, когда российские миротворцы покинут территорию непризнанной республики.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. Это поможет закрыть потребности населения и промышленных предприятий.

Газ Молдавия Приднестровье Майя Санду
19 января 2025, 21:25
Сенатор объяснил причину переноса места инаугурации Трампа
Unsplash
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Постоянная смена места проведения инаугурации президента США Дональда Трампа связана не столько с морозной погодой, сколько с мерами безопасности. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Вокруг предстоящей церемонии, по его словам, сохраняется интрига. Сначала организаторы перенесли ее в ротонду Капитолия , теперь появились слухи о том, что инаугурация пройдет в Белом доме. Пушков не поверил, что это связано с морозами.

«Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь. <…> Видимо, Трамп и его окружения действительно опасаются - или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», - заявил он.

Церемония состоится 20 января. Трамп уже прибыл в Вашингтон , чтобы вступить в должность президента. Местные бары и рестораны обновили меню по случаю инаугурации.

США Дональд Трамп Алексей Пушков
19 января 2025, 21:11
TikTok заработал в США
Unsplash
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Платформа TikTok возобновила работу в США после заявления избранного президента Дональда Трампа о планах снять запрет. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в соцсети X.

«По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса. Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и гарантий для наших провайдеров», - отметили в сообщении.

Сейчас сайт TikTok.com открывается, но, когда пользователь совершает переход по ссылке для загрузки приложения, магазин Apple указывает, что оно недоступно в регионе Соединенных Штатов.

Видеоплатформа перестала открываться у американцев утром 19 января. После этого Трамп заявил, что 20 января издаст указ о паузе исполнения закона о запрете TikTok, чтобы заключить соглашение с социальной сетью.

Ранее Верховный суд США ответил отказом TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории страны в силу с 19 января. Избранный президент США заявлил, что он решит вопрос с судьбой TikTok.

США Суд Соцсети Запреты Дональд Трамп TikTok

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