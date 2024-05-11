Пожилые экоактивистки атаковали витрину с хартией вольностей в Британии

В пресс-службе ведомства заявили, что атаку на документ XIII века совершили 82-летняя Сью Парфитт из Бритстоля и ее соратница, 85-летняя Джудит Брюс из Суонси. С собой бабушки принесли стамеску и молоток, которыми пытались разбить стекло стенда.

В пресс-службе Британской библиотеки уточнили, что акцию прервала служба безопасности. Ее сотрудники задержали престарелых дебоширок и передали их полиции. В учреждении подчеркнули, что исторический документ не пострадал, а витрина получила незначительные повреждения.

Надолго в отделе полиции экоактивистки не задержались. Сторонники пенсионерок внесли за них залог. Но теперь участницам акции предстоит судебное заседание, которое пройдет 20 июня.

В начале марта выступающие против вырубки леса для расширения завода Tesla под Берлином экоактивисты сожгли подстанцию, которая питала предприятие. В результате без света остался пригород Эркнер и два района немецкой столицы. В лесу участники акции живут с февраля и, по словам местных жителей, навредили природе брошенным мусором больше, чем завод.