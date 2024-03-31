Пожилой радикал планировал атаку на Нотр-Дам-де-Пари во Франции

Задержание провели еще 5 марта, но информация о этом обнародовали только сейчас. По данным издания, только за три недели в Франции арестовали пятерых связанных с ИГИЛ* экстремистов, планировавших не связанные друг с другом теракты. Среди них оказался 14-летний подросток, который собирался взорвать торговый центр в городе Лилль.

Сильный пожар произошел в Нотр-Дам-де-Пари в 2020 году. Огонь начал распространяться в соборе Парижской Богоматери с кровли, поэтому уцелело большое количество элементов интерьера.

*Запрещенная в России террористическая организация.