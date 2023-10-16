Пожилой мужчина в США убил ребенка и ранил женщину из-за ненависти к мусульманам
Американский пенсионер убил шестилетнего мальчика и серьезно ранил 32-летнюю женщину на фоне ненависти к исповедующим ислам лицам. Как сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на полицию, преступление произошло в штате Иллинойс.
Нападавшему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти. Как указано в материале, 71-летний пенсионер совершил нападение также из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице. Нападавший нанес ей множественные ножевые ранения.
В пятницу, 13 октября, мужчина напал с ножом на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас. По сообщениям очевидцев, при этом мужчина прокричал: «Аллах Акбар!». Жертвой нападения стал преподаватель в учебном заведении, еще несколько человек получили ранения. Преступника задержали. У одной из соседних школ в тот же день задержали брата напавшего. Еще один брат атаковавшего отбывает срок в тюрьме Парижа по статье «Пособничество террористам» и «Оправдание терроризма».