Пожилой мужчина в США убил ребенка и ранил женщину из-за ненависти к мусульманам

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Нападавшему предъявили обвинение в преступлении на почве ненависти. Как указано в материале, 71-летний пенсионер совершил нападение также из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице. Нападавший нанес ей множественные ножевые ранения.

В пятницу, 13 октября, мужчина напал с ножом на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас. По сообщениям очевидцев, при этом мужчина прокричал: «Аллах Акбар!». Жертвой нападения стал преподаватель в учебном заведении, еще несколько человек получили ранения. Преступника задержали. У одной из соседних школ в тот же день задержали брата напавшего. Еще один брат атаковавшего отбывает срок в тюрьме Парижа по статье «Пособничество террористам» и «Оправдание терроризма».