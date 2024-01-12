Пожилому россиянину в Латвии дали час на сборы перед депортацией

Утром 12 января к Каткову пришли сотрудники погранслужбы и дали час, чтобы тот собрал вещи. В Латвии у мужчины останутся жена, сын, дочь и двое внуков. Пенсионер также получил письмо о том, что он «представляет угрозу национальной безопасности».

«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан», - поделился Катков.

Согласно закону, россиянину должны были дать месяц на оспаривание решения. Однако ему даже не позволили закрыть все финансовые вопросы.

Выдворение из Латвии также грозит 1167 россиянам , сообщили ранее в Управлении по делам миграции и гражданства прибалтийской республики. Там отметили, что эти люди не выполнили требования по закону об иммиграции и не подали запрос на получение вида на жительство.