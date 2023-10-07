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По ее данным, женщина жила в Гедероте, возле города Ашдод на юге страны. Ракета попала в ее дом, и жительница оказалась тяжело ранена. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, однако не смогли спасти ее.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа идет с раннего утра. Непрерывно звучат сигналы тревоги в разных населенных пунктах, включая район Тель-Авива. Над Израилем работает ПВО. Жителям южных и центральных районов Израиля посоветовали не отходить далеко от убежищ.

По данным очевидцев, в Явне пострадал 20-летний парень. В Ашкелоне произошел пожар, в результате которого пострадало здание и сгорело несколько автомобилей. Сейчас огонь уже потушили.

В Сдероте на улице стреляли из автоматов. По данным местной жительниц, перестрелка длилась около 20 минут без перерыва, сейчас слышны лишь отдельные выстрелы. Девушка также видела в своем районе солдат и полицейских.