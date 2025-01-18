Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе с помощью молока и пива

По словам пожарного, он узнал, что огонь охватил район, где находился дом его брата, но не смог дозвониться до него. Феннесси признался, что боялся худшего, так как телефон уже перестал работать, поэтому сам направился к нему. Позже родственник перезвонил, сообщив, что уже эвакуировался со своей семьей.

По словам Феннесси, когда он прибыл на место, то увидел, что огонь охватил практически все дома, кроме дома брата и его соседа. Он принялся расчищать территорию, где топливо находилось рядом со зданием. Он также увидел, в доме соседа уже начал плавиться газовый счетчик, поэтому начал искать хоть что-то, чтобы его охладить. Он признался, что воду не нашел.

«Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было - это немного молока и пара бутылок пива», - рассказал Феннесси.

Этими подручными средствами он и охладил счетчик, что, по его словам, оказалось для него первой такой внештатной ситуацией.

Ранее в Лос-Анджелесе заживо сгорела в своем доме при пожаре актриса Дэлис Карри.