18 января 2025, 05:20

Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе с помощью молока и пива

Freepik
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Начальник пожарной службы округа Ориндж в Калифорнии Брайан Феннесси сумел потушить два дома в охваченном огнем Лос-Анджелесе, используя молоко и пиво из-за отсутствия воды. Об этом сообщил телеканал KABC.

По словам пожарного, он узнал, что огонь охватил район, где находился дом его брата, но не смог дозвониться до него. Феннесси признался, что боялся худшего, так как телефон уже перестал работать, поэтому сам направился к нему. Позже родственник перезвонил, сообщив, что уже эвакуировался со своей семьей.

По словам Феннесси, когда он прибыл на место, то увидел, что огонь охватил практически все дома, кроме дома брата и его соседа. Он принялся расчищать территорию, где топливо находилось рядом со зданием. Он также увидел, в доме соседа уже начал плавиться газовый счетчик, поэтому начал искать хоть что-то, чтобы его охладить. Он признался, что воду не нашел.

«Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но все, что там было - это немного молока и пара бутылок пива», - рассказал Феннесси.

Этими подручными средствами он и охладил счетчик, что, по его словам, оказалось для него первой такой внештатной ситуацией.

Ранее в Лос-Анджелесе заживо сгорела в своем доме при пожаре актриса Дэлис Карри.

США Пожары Недвижимость Пиво Калифорния
18 января 2025, 02:46
Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии
РИА «Новости»
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Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии, причем число сделок по ее покупке сократилось в разы. Об этом сообщила эстонская газета Postimees с ссылкой на данные портала по купле-продаже Kinnisvara24.

«В прошлом году иностранцы совершили в два раза больше сделок купли-продажи, чем покупок на рынке недвижимости Эстонии, причем больше всего продавали россияне и финны», - говорится в публикации.

В прошлом году в столичном регионе Харьюмаа зарегистрировали рекордные 670 сделок по продаже недвижимости иностранцами и только 308 сделок по ее покупке. Россияне приобрели только 28 объектов и 178 продали, а финны, соответственно, 55 и 176.

До этого финны активно инвестировали в эстонскую недвижимость, но последние четыре года лишь активно ее продают.

Бум сделок по приобретению квартир на этом рынке зафиксировали в 2020 и 2021 годах, когда в Эстонии цены были ниже, чем в Финляндии и поэтому ожидалась высокая доходность от аренды. Сейчас же в стране ситуация на рынке аренды жилья нестабильная.

Ранее в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру за 1,5 миллиарда рублей , расположенную рядом с метро «Чернышевская».

Финляндия Россия Недвижимость Эстония
18 января 2025, 02:37
Блогер открыл фейковый банк и стал миллионером
Freepik
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Белорусский блогер известный под ником Nowkie представил на просторах сети вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк») в октябре 2024 года. Благодаря соцсетям он стал миллионером, сообщило издание VC.

Осенью молодой человек нарисовал логотип и дизайн карт. Потом создал сайт, представив своих друзей как сотрудников банка. Блогер указал на сайте, что это фейковый банк, поэтому он ничего не продает.

Однако ролик завирусился в TikTok, что привело на сайт вымышленного банка 363 тысячи посетителей. Вместе с подписчиками Nowkie запустил для банка криптотокен на блокчейне TON и вложил в него 1900 долларов.

В первый день торгов капитализация токена достигла 13,7 тысячи долларов. Через три дня она выросла до 15,9 тысяч долларов. В одном из последних роликов блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов (26 миллионов рублей).

Ранее в США блогерша Стефании Матто разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.

Банки Белоруссия Блогеры
18 января 2025, 01:37
Нигерия стала девятой страной — партнером БРИКС
РИА «Новости»
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Нигерия присоединилась к БРИКС и стала девятой страной в качестве государства — партнера объединения. Об этом сообщили на сайте МИД Бразилии.

Нигерия присоединилась к БРИКС и стала девятой страной в качестве государства - партнера объединения. Об этом сообщили на сайте МИД Бразилии.

«Исполняя обязанности временного председателя БРИКС, правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном приеме Нигерии в качестве страны - партнера группы», - уточнило внешнеполитическое ведомство страны.

Нигерия стала девятой страной - партнером организации вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В прошлом году объединение возглавляла Россия.

Бразильский МИД отметил, что Нигерия занимает шестое место в мире по численности населения и первое место в Африке. Кроме того, является одной из крупнейших экономик континента.

У БРИКС и Нигерии имеются общие интересы, так как африканская республика играет активную роль в укреплении сотрудничества между странами глобального Юга.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что союз с Россией укрепляет суверенитет и государственность республики.

Африка Бразилия Россия БРИКС
17 января 2025, 21:20
Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос церемонии инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Я распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в ротонду Капитолия США, как было при Рональде Рейгане в 1985 также из-за очень холодной погоды», - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что многочисленных высокопоставленных лиц и гостей пригласят в Капитолий. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.

По словам Трампа, инаугурационный парад пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне. Там также будут транслировать церемонию его вступления в должность главы государства. Он станет 47-м президентов США, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего правления демократов.

Трамп также добавил, что после ее завершения он приедет в комплекс.

Ранее замглавы МИД РФ Юрий Ушаков сообщил, что церемония инаугурации Трампа пройдет без участия российских представителей. Никто из его команды не выходил на связь с временным поверенным в делах России.

США Белый дом в США Дональд Трамп

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