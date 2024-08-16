Пожарные не смогли потушить склад крупнейшего производителя стали ThyssenKrupp за 30 часов

«Пожар тушат уже около 30 часов, и конца ему все еще не видно, поскольку сгоревшие пластиковые детали воспламеняются повторно», - сообщил представитель пожарной службы Лукас Лайненбах.

Склад загорелся приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг, 15 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 200 сотрудников спасательных и пожарных служб.

Причина пожара пока неизвестна. По словам очевидцев, сначала загорелся площадка перед складом, вероятно, вспыхнул поддон. К приезду спасателей огонь охватил уже все здание.

На складе хранятся солнечные батареи, детали и запчасти к лифтам и эскалаторам. Дым от пожара уже достиг города Саарбрюккена, который находится в 15 километрах от склада.

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