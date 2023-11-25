Пожар вспыхнул в нежилом помещении Киева после серии взрывов
В нежилом помещение Киева произошел пожар после серии взрывов. На территории украинской столицы объявили воздушную тревогу, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram-канале.
«В результате отражения атаки на Киев в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении», - указал он.
По словам Попко, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги включили в Киеве и Киевской области.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов в Киеве , произошедших 25 ноября.
Информацию подтвердили «Зеркало недели» и издание «Общественное».
Позже в Минэнерго Украины заявили, что после прозвучавших взрывов без света остались 120 учреждений. Кроме того, электричество исчезло в 77 жилых домах.