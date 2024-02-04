Пожар в здании на железнодорожной станции в Токио заблокировал движение поездов

В пожарном департаменте Токио сообщили, что пожар начался в трехэтажном здании в воскресенье, 4 февраля около 10:10 по местному времени (04:10 по московскому). Для тушения огня привлекли 26 специализированных машин. Пожарным понадобилось более двух часов, чтобы справиться с пламенем.

В результате происшествия пострадал 20-летний мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

Очевидцы заявили, что пламя распространилось очень быстро. По их словам, когда огонь охватил значительную площадь, прогремели два взрыва. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Полиция и пожарные подразделения управлений японской столицы приступили к расследованию всех обстоятельств возникновения огня.

Это не первое крупное происшествие с междугородним транспортом Японии за последние недели. В середине января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо столкнулись два пассажирских самолета. Принадлежащее перевозчику Korean Air с пассажирами и экипажем на борту готовилось к вылету в Сеул, когда врезалось в находящийся на стоянке лайнер Cathay Pacific. В результате происшествия никто не пострадал.