Пожар в Стамбуле унес жизни 15 человек

В Стамбуле случился пожар. Из-за возгорания в жилом доме погибли 15 человек. По информации издания Hürriyet , пострадали еще восемь жителей крупнейшего города Турции.

«В результате страшного пожара погибли 15 человек и получили ранения восемь человек, из них семь - серьезно», - предали авторы материала.

Пожар вспыхнул на нижнем этаже 16-этажного дома в Шишли. Помещение использовали под ночной клуб. Министр внутренних дел Али Ерликая в своем заявлении в социальной сети сообщил, что по факту инцидента начали расследование. Причиной пожара, вероятно, стали ремонтные работы.

«Причина пожара не ясна. Он (дом - прим. ред.) ремонтировался. Те, кто погиб, - это рабочие», - сказал глава Стамбула Давут Гюль.

Пожар произошел на улице Йылдыз Поста. Взрыв прогремел рядом со сценой в ночном клубе «Маскарад», расположенном на нижнем этаже 16-этажного здания, закрытого на Рамадан во время ремонта.

Ранее взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле. Произошло короткое замыкание электрических проводов.