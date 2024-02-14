Пожар в многоэтажном доме в Анапе потушили

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Многоквартирный жилой дом загорелся во вторник, 13 февраля, на Объездной улице. Специалисты МЧС успели спасти из огня 12 жильцов дома.

По предварительным данным, при пожаре пострадал один человек, его состояние не уточнялось.

Также сотрудники МЧС России спасли на пожаре кота Семена, которого сразу же передали растроганной хозяйке.

Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 70 пожарных с привлечением 22 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работали криминалисты.