Пожар произошел на шахте в Казахстане, погибли более 10 человек

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По его словам, в больницы также госпитализировали 18 пострадавших.

«На шахте имени Костенко сегодня произошел пожар. К большому сожалению, он привел к смерти 11 человек. В различной степени тяжести в медицинские учреждения отвезли 18 человек», - написал он.

На момент пожара всего на объекте находились 252 человека, из-под земли вывели 205 человек, сообщала пресс-служба компании «Арселормиттал Темиртау».

На место аварии прибыли более 40 спасателей, три психолога и 10 единиц техники. Власти области оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Руководство шахты организовало оперативный штаб.

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