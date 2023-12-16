Пожар начался на складе в Днепропетровской области после взрывов

«В складском здании произошел пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», - сообщил он.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на 16 декабря. Воздушную тревогу объявляли в Черкасской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской областях.

К 11:00 16 декабря сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее, 14 декабря, во всех регионах Украины воздушную тревогу объявили три раза за день. Местные СМИ писали о массированном ракетном ударе. Отмечалось, что в сторону Киева летели ракеты. Снаряды заметили и возле населенного пункта Староконстантиново в Хмельницкой области.