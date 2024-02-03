Пожар начался на базе США на востоке Сирии после обстрела
На американской базе на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела. Об этом РИА «Новости» сообщил местный источник.
«Базу США в Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами, после этого начался пожар», - рассказал источник.
Сведения о пострадавших или погибших, а также разрушениях, пока что не поступали. Телеканал Al Mayadeen также сообщал о факте обстрела объекта.
После начала эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа случаи нападения на базы США в Сирии и Ираке с использованием беспилотников и ракет участились. Представители шиитских группировок предупреждали, что усилят атаки из-за оказания помощи Израилю со стороны США.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что военные США атаковали объекты иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ираке. При этом он подчеркивал, что Штаты не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке.