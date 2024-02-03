03 февраля 2024, 08:28

Пожар начался на базе США на востоке Сирии после обстрела

РИА «Новости»
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На американской базе на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела. Об этом РИА «Новости» сообщил местный источник.

«Базу США в Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами, после этого начался пожар», - рассказал источник.

Сведения о пострадавших или погибших, а также разрушениях, пока что не поступали. Телеканал Al Mayadeen также сообщал о факте обстрела объекта.

После начала эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа случаи нападения на базы США в Сирии и Ираке с использованием беспилотников и ракет участились. Представители шиитских группировок предупреждали, что усилят атаки из-за оказания помощи Израилю со стороны США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что военные США атаковали объекты иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ираке. При этом он подчеркивал, что Штаты не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке.

США Пожары Сирия
03 февраля 2024, 07:43
Решение Байдена по экспорту СПГ назвали «субсидией Путину»
РИА «Новости»
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Решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа президент США Джо Байден оказал услугу России. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

«Что сделал Байден на прошлой неделе? Он объявил о запрете на экспорт СПГ в будущем. Я называю это судсидией Джо для Владимира Путина. Теперь Европе придется покупать его в России вместо США. Всего это демонстрирует слабость президента», - сказал он.

Круз выразил мнение, что такое решение Байдена лишает американцев рабочих мест и оказывает помощь России.

Ранее Байден поручил приостановить процесс одобрения контрактов на экспорт сжиженного природного газа из страны. Агентство Reuters предположило, что это решение приведет к задержке инвестиций по возведению новых заводов по производству СПГ.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснял «360», что США сначала запретили странам Европы пользоваться российским газом, а теперь ввели неудобные для них правила.

США Газ Россия
03 февраля 2024, 03:49
Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден вновь поделился выдуманной историй про своего сына. Это произошло во время разговора с близкими солдата, погибшего в Иордании, сообщил телеканал Fox News.

Американский лидер позвонил родителям военнослужащего, который стал жертвой удара дроном по американской базе на границе Сирии и Иордании. Байден сказал им, что потерял сына в Ираке.

Однако, Байден-младший скончался в мае 2015 года в Мемфисе штата Теннесси от рака мозга. Это произошло через пять лет после возвращения из Ирака.

Глава Белого дома впервые рассказал о смерти сына в Ираке в мае 2023 года во время выступления перед морскими пехотинцами в Японии. Спустя месяц он повторил эту же историю студентам одного из колледжей Северной Каролины.

Оговорки 81–летний лидер США продолжает делать регулярно. Так в поздравлении евреев с Ханукой, он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.

США Ирак Джо Байден
03 февраля 2024, 03:44
Бананы запретили ввозить в Россию из Эквадора из-за мухи-горбатки
Pxhere
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Поставки бананов в Россию приостановили с пяти предприятий Эквадора. Такие меры связаны с выявлением многоядной мухи-горбатки, сообщили на сайте Россельхознадзора.

В бананах из Эквадора периодически обнаруживают многоядную муху-горбатку, которая является опасным карантинным объектом.

Главе эквадорского Минсельхоза Франклину Данило Паласиосу Маркесу направили просьбу принять меры в отношении организаций, где выявили наибольшее количество нарушений.

Сотрудники Россельхознадзора выразили обеспокоенность ситуацией, связанной с поставками «опасных» бананов. Как отметили в ведомстве, если власти Эквадора не отреагируют на ситуацию, то российская сторона «перейдет к следующему этапу введения ограничительных мер».

Ранее в Россию ограничили ввоз кормов для животных с предприятия Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка. Запрет коснулся ряда сухих кормов, среди них Matisse, Ecopet, Cibau и другие.

Еда Россия Эквадор
03 февраля 2024, 02:05
ВС США отчитались о результатах удара по Ираку и Сирии
РИА «Новости»
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Вооруженные силы США поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок в Ираке и Сирии. Заявление об этом распространило Центральное командование вооруженных сил США ( CENTCOM ).

«Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов», - сообщило командование.

По данным CENTCOM, ВВС в пятницу около 16:00 (00:00 субботы по Москве) нанесли удары по объектам КСИР и связанных с ним группировок. Среди пораженных целей - командные пункты, разведывательные центры, склады ракет и беспилотников и другие военные и логистические объекты КСИР.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные по его приказу нанесли удары по Ираку и Сирии.

США Сирия Военные Самолеты Ирак Джо Байден

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