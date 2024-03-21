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Моди поздравил Путина с победой в понедельник, написав в соцсети Х пост. Индийский премьер выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», - заявил обозреватель.

Журналист отметил, что Индия не позволит Западу разрушить построенные за долгие годы российско-индийские отношения.

Нарендра Моди в среду пообщался по телефону с российским лидером и еще раз поздравил его с убедительной победой на выборах.

Поздравление президента России Владимира Путина с переизбранием со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди - это крупнейший провал Запада. Об этом написало хорватское издание Advance.