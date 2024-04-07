07 апреля 2024, 20:10

«Поймали с поличным». Франция набросилась на фон дер Ляйен с обвинениями

РИА «Новости»
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Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили в участии в коррупционной схеме. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя статью Liberation, в которой говорилось, что главу ЕК «поймали с поличным» за кумовство.

«По своему устройству ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, поскольку она генерирует колоссальные суммы денег, однако у нее нет сдержек и противовесов и какой-либо легитимности!» - заявил Филиппо.

В материале издания указано, что глава Еврокомиссии специально создала должность «представителя ЕС по малым и средним предприятиям» с зарплатой 20 тысяч евро в месяц, чтобы назначить на нее своего протеже - однопартийца Маркуса Пипера. Подчиняться 60-летний мужчина должен быть непосредственно фон дер Ляйен.

«Это не первый раз, когда президент комиссии ставит своих друзей, особенно немцев, на все уровни управления сообществом», - писали авторы материала.

Филиппо в Сети заявил, что Евросоюз - самая коррумпированная машина в мире.

Скандал может омрачить перспективы на переизбрание фон дер Ляйен на второй срок. От главы Еврокомиссии потребовали объяснений , каким образом член ХДС получил назначение.

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили в участии в коррупционной схеме. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , комментируя статью Liberation , в которой говорилось, что главу ЕК «поймали с поличным» за кумовство.

Соцсети Евросоюз Франция Деньги
07 апреля 2024, 19:30
США проверят выполнение Израилем обязательств по операции в Газе
РИА «Новости»
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США рассчитывают на выполнение Израилем взятых на себя обязательств по обеспечению гуманитарных пауз в ходе военной операции в Газе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые периоды прекращения огня, о чем ЦАХАЛ будет заранее предупреждать местное население.

«Мы должны увидеть… действительно ли они выполняют обязательства, поддающиеся проверке», - сообщил он.

Ранее американская конгрессвумен Мария Салазар предложила законопроект о стабилизации гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа и пригрозил прекратить поддерживать Израиль.

США Израиль Палестина Биньямин Нетаньяху
07 апреля 2024, 19:17
Иран обнародовал список ракет, способных долететь до Израиля
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Власти Ирана пообещали жестко ответить на ракетный удар по консульству в Дамаске. Иранское информационное агентство ISNA сообщило о девяти типах ракет, позволяющих поразить Израиль.

«После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль», - написали авторы статьи.

К публикации приложили наглядную инфографику, на которой изображены ракеты. Их дальность позволяет ударить по израильским объектам.

В перечень дальнобойного оружия вошли - «Саджил», «Хейбар», «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан», «Хадж Касем». Такие типы ракет развивают скорость более чем 17 тысяч километров в час.

Тем временем власти США потребовали Иран не обострять конфликт в Ближневосточном регионе из-за израильского удара по своему посольству в Дамаске. Иранское правительство также призвали не атаковать американские военные объекты.

Израиль Оружие Иран
07 апреля 2024, 19:06
Возможный роспуск НАТО назвали ударом по Западу
Global Look Press
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НАТО в ближайшее время может исчезнуть, и это серьезно повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом словацкой газете Pravda заявил военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени.

Эксперт допустил возможность «коренных перемен» после избрания нового президента США. Он предположил, что Североатлантический альянс, который существует уже на протяжении 75 лет, могут распустить.

«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо», - подчеркнул аналитик.

Дени добавил, что исчезновение НАТО станет «крайне негативным сценарием» для Белого дома.

Ранее архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года , в том числе переговоры генсека НАТО Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.

Руководитель альянса тогда сообщил, что блок не будет вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Вернер также рассказал Хасбулатову, что НАТО планирует наладить отношения с российской стороной.

США Военные Европа Запад НАТО
07 апреля 2024, 18:49
НАТО посягал на цифровой суверенитет России
РИА «Новости»
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Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова во время выступления на национальной премии «Феникс».

Сохранить собственную гегемонию, доминирование и исключительность в цифровой области страны Североатлантического альянса пытаются с помощью цензурирования и сегрегации. При этом сам блок говорит о «поддержке демократии и свободы».

«На самом деле они занимаются ровно противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера», - заявила Захарова.

Но разрушить цифровой суверенитет России у Североатлантического альянса не получилось.

Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий , говорила ранее Захарова. Как отмечала дипломат, главная цель альянса - Россия , а Украина стала всего лишь инструментом блока для борьбы.

Мария Захарова Россия НАТО

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