11 января 2025, 11:52

Появилось видео со стрельбой в новогоднюю ночь в Новом Орлеане

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В Новом орлеане мужчина в новогоднюю ночь въехал на машине в толпу, а затем открыл огонь по подошедшим к нему правоохранителям. Кадры с ЧП показал телеканал Fox 26 Houston.

*ИГ/«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

В результате теракта погибли 12 человек, еще 35 получили травмы.

Заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа подтвердил, что преступник летом 2024 года примкнул к террористической организации «Исламское государство»*. Правоохранители выяснили, что нападавший - 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар. Мужчина имел американское гражданства и являлся бывшим военнослужащим.

В ФБР проверяют версию о том, что теракт в Новом Орлане мог быть связан со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Газета Daily Mail сообщила, что оба мужчины служили на одной базе.

Американец въехал в толпу на пикапе на улице Бурбон-стрит. Злоумышленника ликвидировали.

Стрельба Видео
11 января 2025, 08:50
«Попотеть придется». Россия наладила схемы обхода западных санкций
РИА «Новости»
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Россия выработала эффективные методы, позволяющие обходить западные санкции. Новый пакет санкций, введенный США в отношении энергетической сферы, не вызовет обвала на рынке, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

В пятницу Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении более 200 организаций и физических лиц, деятельность которых связана с энергетическим сектором России. Кроме того, под санкции попали более 180 судов.

Цель этих мер - ограничить доступ России к международным рынкам и снизить доходы от экспорта нефти и газа.

«Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнерство, так что обвала рынка не произойдет, хотя „попотеть“, чтобы выстроить новые схемы, нам придется», - сказал Белик.

По его мнению, события последних трех лет стали для России уроком, который оказался более значимым, чем за все предыдущее десятилетие. Этот урок заключается в том, что с западными странами невозможно построить полноценное партнерство, а можно лишь поддерживать хрупкие экономические связи.

«Запад не монолит, ведь США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит, считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы», - подчеркнул депутат.

Накануне США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики. Аналитик Золтан Кошкович отметил, что новые ограничения вызвали недоумение в Европе. Они призваны обеспечить всемирный рост цен на энергоносители.

Кроме того, новые санкции против России ввела Япония. Страна ввела запрет на экспорт в Россию капсаицина, который используется в промышленности, а также 335 видов товаров, включая детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

США Госдума РФ Санкции Россия
11 января 2025, 07:40
Пушков обвинил США в диктатуре после заявлений Цукерберга
Unsplash
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Высказывания основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга о давлении руководства страны подтверждают тот факт, что в США царит либеральная диктатура. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что Цукерберг начал «переобуваться», когда республиканец Дональд Трамп стал выигрывать на президентских выборах.

«Откровения Цукерберга, начавшего переобуваться, как только понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорят о „свободе слова“ в США при администрации демократов», - подчеркнул сенатор.

По его мнение, переход главы Meta* на сторону Трампа подтвердил, что в американской прессе царит либеральная диктатура. В Европе дела с этим обстоят еще хуже, добавил Пушков.

Ранее возглавляемая Цукербергом структура пожертвовала в инаугурационный фонд Трампа один миллион долларов. Газета The Wall Street Journal выдвинула гипотезу, что с помощью этого жеста предприниматель хочет наладить отношения с республиканцем.

В своей книге «Спасти Америку» Трамп обвинял Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года, а также угрожал ему тюремным сроком, если тот будет вмешиваться в избирательный процесс в 2024 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Дональд Трамп Алексей Пушков Марк Цукерберг
11 января 2025, 06:14
Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных
Global Look Press
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести тщательное независимое расследование инцидента с отсутствием воды в пожарных гидрантах и пустым водохранилищем во время бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров. Об этом сам глава штата написал в соцсети X.

«Мы должны все выяснить, для того, чтобы быть уверенными, что такого больше не случится, и что у нас есть все необходимые ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», - написал Ньюсом.

Кроме этого к сообщению он прикрепил официальное письмо главному исполнительному директору департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса и директору Los Angeles County Public Works, крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге, который мог спровоцировать пожары в Лос-Анджелесе. Поймать возможного злоумышленника помогли местные жители. Окружной прокурор заявил, что если вину подозреваемого докажут, он может оказаться за решеткой пожизненно.

США Пожары Лесные пожары Калифорния Полиция
11 января 2025, 05:37
Последние антироссийские санкции Байдена вызвали недоумение в Европе
РИА «Новости»
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Очередные санкции, которые ввела администрация президента США Джо Байдена, призваны обеспечить всемирный рост цен на энергоносители. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Как считает эксперт, действующий американский лидер специально откладывал ввод масштабных ограничений до окончания своего срока правления, чтобы все негативные последствия этих санкций легли на плечи его преемника избранного президента Дональда Трампа.

«Санкции Байдена нацелены вызвать рост цен на энергоносители для всех, включая и самих американцев», - объяснил эксперт.

Накануне, 10 января, Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Рестрикции введут против десятков трейдеров и фирм, обслуживающих нефтяные месторождения.

США Газ Европа Санкции Нефть Дональд Трамп Цена на нефть Джо Байден

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