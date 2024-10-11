Появилось видео с Путиным в Ашхабаде

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Глава государства примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития» в Ашхабаде. Мероприятие приурочили к 300-летию со дня рождения поэта-мыслителя, туркменского классика Махтумкули Фраги.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, на форум приглашены и лидеры других стран - представители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Киргизии и других государств.

В форуме поучаствуют лидеры международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Тюркский совет, Организацию экономического сотрудничества и другие.

Также Путин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом , они обсудят резко обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, а также двусторонние вопросы.