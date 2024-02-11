Президент Джо Байден представляет угрозу безопасности США из-за провалов в памяти, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение власть Байдена над страной.

«Он (Байден - прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <…> Да, он опасен», - заявил аналитик.

Деменция американского президента не пройдет, она будет развиваться, уверен Джонсон. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что лидеры других стран уже заметили проблемы Байдена. Он привел в пример президента России, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что не видит смысла общаться с нынешним главой Белого дома.

«Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», - заявил Джонсон.

Американский врач увидел у Байдена все признаки прогрессирующей возрастной деменции , которая на данном этапе неизлечима. Снижение когнитивных способностей Байдена происходит прямо на глазах, отметил медик.