11 февраля 2024, 04:33

Появилось видео с места взрыва в Элисте

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Следственный комитет по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», - сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, что куски стен и потолка разбросаны по помещению. Вокруг много пыли и штукатурки.

Ранее неизвестный мужчина пришел в психологический центр в качестве клиента, однако поссорился с одним из сотрудников. В ходе конфликта он подорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Также серьезные ранения получили работник центра и его родственник, их госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Взрывы Видео Россия Следственный комитет России
11 февраля 2024, 05:16
Путин поставил под сомнение власть Байдена над США
РИА «Новости»
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Президент Джо Байден представляет угрозу безопасности США из-за провалов в памяти, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение власть Байдена над страной.

«Он (Байден - прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <…> Да, он опасен», - заявил аналитик.

Деменция американского президента не пройдет, она будет развиваться, уверен Джонсон. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что лидеры других стран уже заметили проблемы Байдена. Он привел в пример президента России, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что не видит смысла общаться с нынешним главой Белого дома.

«Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения», - заявил Джонсон.

Американский врач увидел у Байдена все признаки прогрессирующей возрастной деменции , которая на данном этапе неизлечима. Снижение когнитивных способностей Байдена происходит прямо на глазах, отметил медик.

США Россия Интервью Владимир Путин Джо Байден Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 04:14
Реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону назвали в Госдуме беспомощной и глупой
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал чушью реакцию немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова передало РИА «Новости».

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома», - заявил он.

Ранее Шольц во время встречи с американским президентом Джо Байденом назвал «лживым» и «смехотворным» интервью Путина Карлсону. По словам немецкого политика, президент России сказал «много лжи об истории» конфликта на Украине.

Интервью главы России журналисту из США посмотрели за сутки более 150 миллионов человек в соцсети Х. Свыше 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч оставили положительную реакцию на публикацию.

Германия Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 03:28
Американский врач нашел у Байдена признаки неизлечимой болезни
РИА «Новости»
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У американского президента Джо Байдена видны все симптомы прогрессирующей возрастной деменции, которая в настоящая время неизлечима. Об этом заявил профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари в беседе телеканалу Fox News.

«Снижение когнитивных способностей (Байдена. - Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», - сказал профессор.

Макари объяснил, что любой человек может ошибаться и путать слова, однако случай с Байденом отличается от простых оплошностей. Провалы в памяти и сниженная скорость речи прогрессируют слишком быстро. Это вызывает беспокойство, по мнению врача.

«Это очевидная возрастная деменция», - сказал медик.

Ранее Байден опроверг утверждение о своих проблемах с памятью. Он заявил, что с его умственными способностями все в порядке. Однако в той же речи снова сделал грубую ошибку и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси лидером Мексики.

США Болезни Врачи Джо Байден
11 февраля 2024, 03:10
Глава МИД Франции призвал усилить оборону ЕС из-за угрозы со стороны России
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Европейский союз должен инвестировать больше средств в оборону и увеличить производство оружия из-за «российской угрозы». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в беседе с Ouest France.

На вопрос о возможности атаки на одну из стран НАТО со стороны России дипломат ответил утвердительно. По его словам, французская сторона начала увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

«Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере», - сказал он.

Сежурне отметил, что европейским странам необходимо найти «гарантии безопасности», укрепить координацию между армиями и поэтапно прийти к большой военной интегрированности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет никакой необходимости на кого-то нападать. Мнение об обратном дипломат назвал чушью.

Россия Оружие НАТО Армия Франция

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