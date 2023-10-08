Появилось видео с места ракетного удара по жилому дому в Нетивоте
Ракета прилетела в балкон жилого дома в спальном районе израильского города Нетивота. В распоряжении «360» оказались кадры с места ЧП.
Снаряд попал в дом примерно в 11 часов дня 7 октября. Очевидцы сообщают, что в результате ЧП никто не пострадал.
«Насколько мне известно, все люди живы. Повредился только этот балкон, и ничего более. Все сейчас хорошо», - рассказала «360» жительница соседнего дома.
Сейчас в городе спокойная обстановка, люди выходят на улицы, по городу ездит транспорт. Власти рекомендовали жителям не покидать город, сигналы тревоги не звучат со вчерашнего дня.
«Последняя сирена была в 23:00, ночью и днем все было спокойно. Есть разрешение на выезд в магазины, но из города выехать нельзя, просят оставаться в городе», - добавила горожанка.
Ранее члены ХАМАС выпустили около трех тысяч ракет по территории Израиля. В ответ на это армия нанесла удары по целям в секторе Газа и начала проводить антитеррористическую операцию «Железные мечи».