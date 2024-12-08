08 декабря 2024, 20:27

Появилось видео с люксовыми автомобилями из гаража Асада

Freepik
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Оппозиция, захватившая столицу Сирии Дамаск, обнаружила во дворце президента Башара Асада большое количество роскошных автомобилей. Видео опубликовала турецкая газета Ensonhaber.

«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, которые конфисковали оппозиционные силы. В гараже стояли Ferrari, Audi, Mercedes», - отметили в материале.

По словам журналистов, члены оппозиции были в шоке от увиденного.

Ранее сообщалось, что во дворце президента в Дамаске произошел пожар.

Днем 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция взяла здание штурмом. Позже в него пробрались местные жители и начали выносить имущество из резиденции Асада.

По официальной информации МИД России, Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и выехал из Сирии. Вероятно, он отправился в Африку после отказа в приеме со стороны ряда государств.

Сирия Дамаск Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 20:35
Трамп отказался от выполнения угроз в адрес своих противников
Global Look Press
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Новая администрация США займется продвижением политического и экономического курса, а не сведением счетов со своими политическими противниками. С таким заявлением в эфире телеканала NBC News выступил избранный американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что, несмотря на свои угрозы привлечь к ответственности членов Палаты представителей, которые инициировали расследование после штурма Капитолия в январе 2021 года, делать этого он не намерен.

«Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех», - заявил Трамп.

Политик добавил, что не станет натравливать ФБР и Минюст на специального прокурора Джека Смита, который занимался расследованием против него. Трамп отметил, что не отказался от мысли, что все противники - коррупционеры и политические террористы, но мстить им не станет.

О наличии у Трампа «черного списка» обидчиков , которым он начнет мстить после возвращения в Белый дом, в начале ноября сообщило Politico. Авторы проанализировали все выступления, в ходе которых новый американский лидер высказывал угрозы, и включили туда действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера, вице-президента Камалу Харрис, бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и других демократических лидеров, а также свою редакцию.

США Дональд Трамп
08 декабря 2024, 20:18
«Должен услышать каждый». Американский офицер обратил внимание на заявление Лаврова
РИА «Новости»
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Американцам следует воспринять всерьез предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном ударе по США в ответ на эскалацию. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что нельзя пренебрегать такой опасностью.

«Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал и которое должен услышать каждый. <…> Это верх глупости и безрассудства - хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США », - сказал он.

Дэвис раскритиковал людей, которые обвинили Такера Карлсона, взявшего интервью у Лаврова, в работе на Россию. Офицер заявил, что в случае ядерной войны это станет неважным.

Карлсон опубликовал интервью с Лавровым в ночь на 6 декабря. Оно набрало миллионы просмотров на YouTube. Министр очаровал американских зрителей.

Американцам следует воспринять всерьез предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном ударе по США в ответ на эскалацию. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале , что нельзя пренебрегать такой опасностью.

Ядерное оружие США Сергей Лавров Международные отношения Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
08 декабря 2024, 19:09
В Турции назвали главную ошибку Асада
РИА «Новости»
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Президент Сирии Башар Асад не использовал паузу в боевых действиях, чтобы договориться с народом, и тем самым допустил колоссальную ошибку. Об этом на Дохийском форуме заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим [Башара Асада] рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье», - подчеркнул глава турецкого МИД.

По его словам, Сирия на протяжении последних 13 лет находилась в состоянии смятения, однако благодаря усилиям России и Турции конфликт в 2016 году заморозили. Фидан отметил, что сирийские власти не стали договариваться со своим народом, что вылилось в госпереворот.

Ранее Асад сложил президентские полномочия. Перед отъездом из страны он поручил провести передачу власти мирным путем. Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра подчеркнул, что ситуация в Сирии находится под полным контролем. Он также объявил, что за поддержку бывших властей не будет преследований.

Турция Сирия Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 17:22
Место проведения митингов грузинской оппозиции украсят новогодней елкой
Global Look Press
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Сотрудники мэрии Тбилиси приступили к установке новогодней ели у здания парламента Грузии. На этой площадке каждый вечер собирались сторонники оппозиционных партий для участия в протестных митингов и противостояния с полицейским спецназом. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, елку на этом месте устанавливают каждый декабрь. Новогоднее дерево имеет искусственную основу, высотой со здание парламента. В основу втыкают настоящие еловые ветви. В результате новогоднее дерево занимает собой всю площадь.

Корреспондент добавил, что часть пришедших для очередного протестного митинга участников, увидев новогоднюю елку разбрелась.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов объявил, что до конца года в республике примут закон, который запретит участникам митингов прятать лица за балаклавы и маски. Перерастающие в беспорядки протесты в Грузии начались после заявления властей о приостановке соглашения по интеграции с Евросоюзом до 2028 года.

Грузия Новый год Беспорядки в Грузии

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