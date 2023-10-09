Появилось видео последствий нападения на участников фестиваля в Израиле

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Израильский беспилотник сумел заснять площадку фестиваля, который прошел неподалеку от границы с сектором Газа. На кадры попали десяти уничтоженных и поврежденных автомобилей.

Издание The Jerusalem Post сообщало, что в районе проведения фестиваля волонтеры обнаружили как минимум 260 тел. По предварительной информации, погибшие танцевали и веселились, пока на место не прибыли вооруженные боевики и не начали стрелять в них.

В субботу, 7 октября, из сектора Газа в сторону населенных пунктов Израиля полетели тысячи ракет. После удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы страны, начался бой с израильскими военными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал палестинскую сторону, что военные будут действовать в полную мощь.