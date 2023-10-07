Появилось видео массированной ракетного удара по Израилю
В городе Явне в Израиле в результате ракетного обстрела произошло прямое попадание в автомобиль. В сети появилось видео массированной атаки. Один человек получил тяжелые ранения, сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».
Вечером бригады «Аль-Кассам» нанесли более 50 ударов по израильским военным объектам, заявили представители ХАМАС.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху , военные страны осуществляют «зачистку населенных пунктов от террористов».
На кадрах видно множество выпущенных снарядов, в населенном пункте звучит сирена воздушной тревоги. Одна женщина в результате атаки получила ранения, она находится в критическом состоянии. Населению рекомендовали соблюдать указания Службы тыла.