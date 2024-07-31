31 июля 2024, 23:05

Появилось видео, как стрелявший в Трампа занимал позицию для покушения

РИА «Новости»
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Новые кадры последних минут перед покушением на экс-президента США Дональда Трампа опубликовали американские телеканалы. Судя по видео, Томаса Мэттью Крукса было видно с того места, где выступал политик, сообщило РИА «Новости».

На кадрах, сделанных из-за спины Трампа, стоящего на трибуне, видно, как подозреваемый шел по крыше. Потом он занял позицию для стрельбы.

Крукс восемь раз выстрелил в сторону Трампа, прежде чем его ликвидировали. Одна из пуль по касательной задела голову кандидата в президенты США.

В автомобиле и дома у Крукса правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и беспилотный летательный аппарат. Мотивы стрелка устанавливаются.

Ранее стало известно, что перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Крукс изучил несколько часов местность с помощью дрона.

Стрельба произошла в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
01 августа 2024, 00:03
Прикованную цепью американку нашли спустя 40 дней в джунглях Индии
Freepik
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Полиция Индии разбирается в обстоятельствах семейной ссоры, в результате которой муж приковал свою жену цепью к дереву в лесу. Женщину нашли спустя 40 дней в критическом состоянии, сообщило издание Daily Mail.

Крики измученной женщины услышал местный пастух. Он пробрался сквозь заросли и увидел ее прикованной к дереву. Она была сильно истощена и обезвожена, а нога, к которой крепилась цепь, распухла.

Пастух сообщил об этом в экстренные службы, которые прибыли на место и освободили женщину. Ее срочно госпитализировали.

Спасенной оказалась 50-летняя гражданка США Ладита Кайи Кумар. Муж приковал ее примерно в 500 километрах от города Мумбаи. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Врачи, осмотревшие ее, нашли при ней рецепты на лекарства, выяснив, что она страдает психическими расстройствами. Пока она не смогла дать показания, но написала, что провела в лесу 40 дней без еды. Также известно, что с мужем она прожила около 10 лет в штате Гоа.

Сейчас полицейские разыскивают ее бывшего супруга, подозревая его в покушении на убийство.

Ранее в Индии родился ребенок с двумя лицами , четырьмя ногами и руками, но спустя пару часов после рождения он скончался.

США Индия Женщины Полиция
31 июля 2024, 22:52
«Лишилась дара речи». Китай не поддержал Японию в споре за Курилы
РИА «Новости»
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МИД Китая поставил Японию в тупик своей позицией по Курильским островам, намекнув на их принадлежность отсылкой на итоги Второй мировой войны. Об этом сообщили в публикации платформыSohu.

МИД Китая поставил Японию в тупик своей позицией по Курильским островам, намекнув на их принадлежность отсылкой на итоги Второй мировой войны. Об этом сообщили в публикации платформы Sohu.

Представители КНР дали понять, что не планируют вмешиваться в прения за регион, фактически признав Курильские острова российской территорией.

«Это вопрос двусторонних отношений между Россией и Японией, и он должен быть надлежащим образом решен этими двумя сторонами. В то же время Китай всегда говорил, что призывает соблюдать и уважать итоги Второй мировой войны», - сообщили представители китайского МИД.

Как отметили аналитики Sohu, после комментария китайских представителей в Японии «лишились дара речи».

Японские власти уже не первый год пытаются вернуть себя острова. Соответствующие переговоры они вели с СССР, а впоследствии и с Россией, но безуспешно. В итоге Токио так надоел Москве своими заявлениями и провокациями, что российские власти свернули все консультации по этому вопросу.

Ранее российский президент Владимир Пути дал понять, что вопрос закрыт, что можно понять однозначно: Курилы - это неотъемлемая часть России.

Япония Россия Китай Курильские острова
31 июля 2024, 22:47
Лидер Ирана приказал ударить по Израилю после убийства Хании
РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, решение прозвучало во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Иранское руководство рассматривает возможность нанесения удара с помощью ракет по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране, где проходила инаугурация нового президента страны Масуда Пезешкиана. По данным палестинской организации, армия Израиля нанесла ракетный удар по месту, где находился политик.

После этого иранские власти намекнули на подготовку мести за убийство Хании. В знак признания, что его ликвидаторов ждет ответственность, над крупнейшей мечетью Джамхаран подняли красный флаг.

Израиль Убийства Иран Исмаил Хания
31 июля 2024, 21:28
«Жестокая и бесстыдная». Opus Dei вербовала детей и заставляла заниматься самоистязаниями
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Десятки бывших членов влиятельной католической организации Opus Dei, представительство которой открылось даже в России, рассказали о жесткой и бесстыдной вербовке детей и о том, как их заставляли заниматься самоистязаниями. Об этом сообщили в публикации The Financial Times.

По словам одного из бывших членов организации, детям раздавали металлические цепи с шипами (килицы) для ношения на бедре или веревочный хлыст («дисциплинацию»). Многим из них на тот момент даже не исполнилось 15 лет. Кроме того, детям приходилось скрывать все это от семьи и друзей.

В пресс-службе Opus Dei заявили, что все эти сообщения - ложь, а такие практики применялись в прошлом. Да и детей якобы никто не вербует. И вообще в организации десятилетия назад произошла «смена менталитета».

При этом члены организации объяснили самоистязания тем, что христиане так подражают «великой любви Иисуса», присоединяются к нему «в его искупительных страданиях».

Собеседники издания рассказали также, что завербованных детей воспитывали в школах и клубах, связанных с организацией, причем они разбросаны по всему миру, в том числе в Европе и США. Идеальным считается возраст около 14,5 года, когда дети слабые и неуверенные в себе, подвержены внешнему влиянию.

«За те 42 года, что я проработал в Opus Dei, опыт вербовки несовершеннолетних был постоянным. Не просто постоянным, но интенсивным, спланированным, жестоким и бесстыдным», - рассказал другой бывший член организации.

Ранее организацию обвинили в эксплуатации женщин , которых фактически брали в рабство и оказывали на них психологическое давление.

Дети Религия Избиения Католическая церковь

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