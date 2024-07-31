Появилось видео, как стрелявший в Трампа занимал позицию для покушения
Новые кадры последних минут перед покушением на экс-президента США Дональда Трампа опубликовали американские телеканалы. Судя по видео, Томаса Мэттью Крукса было видно с того места, где выступал политик, сообщило РИА «Новости».
На кадрах, сделанных из-за спины Трампа, стоящего на трибуне, видно, как подозреваемый шел по крыше. Потом он занял позицию для стрельбы.
Крукс восемь раз выстрелил в сторону Трампа, прежде чем его ликвидировали. Одна из пуль по касательной задела голову кандидата в президенты США.
В автомобиле и дома у Крукса правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и беспилотный летательный аппарат. Мотивы стрелка устанавливаются.
Ранее стало известно, что перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Крукс изучил несколько часов местность с помощью дрона.
Стрельба произошла в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови.