Появилось видео, как стрелявший в Трампа занимал позицию для покушения

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На кадрах, сделанных из-за спины Трампа, стоящего на трибуне, видно, как подозреваемый шел по крыше. Потом он занял позицию для стрельбы.

Крукс восемь раз выстрелил в сторону Трампа, прежде чем его ликвидировали. Одна из пуль по касательной задела голову кандидата в президенты США.

В автомобиле и дома у Крукса правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и беспилотный летательный аппарат. Мотивы стрелка устанавливаются.

Ранее стало известно, что перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Крукс изучил несколько часов местность с помощью дрона.

Стрельба произошла в субботу, 13 июля. Кандидат в президенты получил ранение в ухо и потерял много крови.