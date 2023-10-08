Появилось видео боя в израильском городе Сдерот

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На ролике видно, как вооруженные люди направляются ко входу в здание. Вокруг слышны выстрелы, бойцы громко кричат, издалека раздался звук, похожий на взрыв.

Ранее газета Haaretz сообщила, что израильские силовики собираются снести полицейский участок в Сдероте, где забаррикадировались боевики палестинского движения ХАМАС.

Утром 7 октября ХАМАС начало военную операцию против Израиля. Организация пустила более двух тысяч ракет в сторону государства. Израильские вооруженные силы нанесли ответные удары по сектору Газа.

Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир ввел режим ЧС по всей территории. Помимо этого в государстве объявили набор добровольцев в вооруженные силы.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть анклав. По его словам, армия будет действовать «в полную мощь».